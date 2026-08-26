Φωτιά στη Δεσκάτη Γρεβενών σε δασική έκταση: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (26.08.2026) σε δασική στη Δεσκάτη Γρεβενών, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την κατάσβεσή της φωτιάς στα Γρεβενά επιχειρούν 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 5ης, 2ης, και 8ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα. Από αέρος στα δύο ελικόπτερα προστέθηκαν άλλα δύο αεροσκάφη κι ένα τρίτο ελικόπτερο. Συνδρομή στα πυροσβεστικά μέσα παρέχει με υδροφόρες ο Δήμος Δεσκάτης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει και ο Δήμος Δεσκάτης, διαθέτοντας υδροφόρες.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην Τ.Κ. Παρασκευής του δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Επιχειρούν 50 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 26, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων.