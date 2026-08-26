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Φωτιά στη Δεσκάτη Γρεβενών σε δασική έκταση: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής

Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 5ης, 2ης, και 8ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα
Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Μελιδοχώρι στο Ηράκλειο της Κρήτης, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 (ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/EUROKINISSI)
(ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/EUROKINISSI)
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (26.08.2026) σε δασική στη Δεσκάτη Γρεβενών, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την κατάσβεσή της φωτιάς στα Γρεβενά επιχειρούν 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 5ης, 2ης, και 8ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα. Από αέρος στα δύο ελικόπτερα προστέθηκαν άλλα δύο αεροσκάφη κι ένα τρίτο ελικόπτερο. Συνδρομή στα πυροσβεστικά μέσα παρέχει με υδροφόρες ο Δήμος Δεσκάτης

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει και ο Δήμος Δεσκάτης, διαθέτοντας υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων.

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