Θεσσαλονίκη: 44χρονος διέρρηξε αυτοκίνητο και τον πήρε ο ύπνος μέσα σε αυτό

Απίστευτη διάρρηξη αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 44χρονος αποφάσισε να ξαποστάσει μέσα σε αυτό.

Η διάρρηξη έγινε σε γειτονιά στην περιοχή της Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, όταν ο 44χρονος αποφάσισε να μπει μέσα στο αυτοκίνητο. Πολύ γρήγορα ωστόσο είπε να ξαπλώσει και να ρίξει έναν υπνάκο.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τον 44χρονο να κοιμάται στο αυτοκίνητο και τότε διαπίστωσαν πως ο δράστης το είχε διαρρήξει.

Ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά.