Θεσσαλονίκη: 48χρονος έδειχνε τα γεννητικά του όργανα μέσα σε λεωφορείο

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας
Αναστάτωση προκλήθηκε σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας άνδρας έδειχνε τα γεννητικά του όργανα στους επιβάτες που βρίσκονταν μέσα.

Το περιστατικό συνέβη αργά το βράδυ της Τετάρτης, σε λεωφορείο που βρισκόταν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, γύρω στις 9.

Οι τρεις επιβάτες που βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο, είδαν τον 48χρονος με καταγωγή από το Ιράκ που επέβαινε σε λεωφορείο της γραμμής 32 να τους δείχνει τα γεννητικά του όργανα και κάλεσαν τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και συνέλαβαν τον 48χρονο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και ο άνδρας θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

