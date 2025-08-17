Θεσσαλονίκη: 48χρονος έκανε βουτιά και πέθανε στην Περαία – Νεκρός κολυμβητής και στη Χαλκιδική

Τη ζωή τους έχασαν δύο άνδρες ηλικίας 48 και 65 ετών, ενώ κολυμπούσαν σε θάλασσες στην Περαία Θεσσαλονίκης και στη Σάρτη Χαλκιδικής.

Το απόγευμα του Σαββάτου (16/8/25) ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης ότι ένας 48χρονος από τη Ρουμανία έχασε τις αισθήσεις του κάνοντας βουτιά από προβλήτα στη θαλάσσια περιοχή Περαίας του δήμου Θερμαϊκού.

Στο 48χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους, ενώ ακολούθησαν προσπάθειες ανάνηψης από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου κατέληξε.

Επίσης, η Λιμενική Αρχή του Όρμου Παναγιάς ενημερώθηκε ότι ένας 65χρονος από την Ουγγαρία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή Σάρτη Χαλκιδικής. Ο 65χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Γίνεται προανάκριση και για τα δύο περιστατικά ενώ οι σοροί μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για τη νεκροψία – νεκροτομή.