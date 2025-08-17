Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: 48χρονος έκανε βουτιά και πέθανε στην Περαία – Νεκρός κολυμβητής και στη Χαλκιδική

Ο 48χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΑΧΕΠΑ όπου άφησε την τελευταία πνοή του
Παραλία
Φωτό αρχείου - Σωτήρης Δημητρόπουλος / Eurokinissi

Τη ζωή τους έχασαν δύο άνδρες ηλικίας 48 και 65 ετών, ενώ κολυμπούσαν σε θάλασσες στην Περαία Θεσσαλονίκης και στη Σάρτη Χαλκιδικής.

Το απόγευμα του Σαββάτου (16/8/25) ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης ότι ένας 48χρονος από τη Ρουμανία έχασε τις αισθήσεις του κάνοντας βουτιά από προβλήτα στη θαλάσσια περιοχή Περαίας του δήμου Θερμαϊκού.

Στο 48χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους, ενώ ακολούθησαν προσπάθειες ανάνηψης από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου κατέληξε.

Επίσης, η Λιμενική Αρχή του Όρμου Παναγιάς ενημερώθηκε ότι ένας 65χρονος από την Ουγγαρία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή Σάρτη Χαλκιδικής. Ο 65χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Γίνεται προανάκριση και για τα δύο περιστατικά ενώ οι σοροί μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για τη νεκροψία – νεκροτομή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Χαλάει» ο καιρός από τη Δευτέρα: Καταιγίδες σε Ήπειρο, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα – Νέα πτώση της θερμοκρασίας
Η πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών - Υψηλός κίνδυνος για φωτιά σε 17 περιοχές - Πότε θα κοπάσουν τα φαινόμενα και πότε θα αρχίσει να ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία
Άνδρας
Newsit logo
Newsit logo