Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε για τον Σεπτέμβριο η δίκη για τον θάνατο της 21χρονης Έμμας

Η δίκη ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, αλλά αναβλήθηκε, καθώς εκκρεμεί στα αστικά δικαστήρια η απόφαση αναφορικά με την αγωγή αποζημίωσης - λόγω ψυχικής οδύνης - που υποβλήθηκε κατά της συνοδηγού
Η 21χρονη Έμμα Καρυωτάκη που σκοτώθηκε στην Θεσσαλονίκη το 2022
Η 21χρονη Έμμα Καρυωτάκη που σκοτώθηκε στην Θεσσαλονίκη το 2022

Αναβλήθηκε για τον προσεχή Σεπτέμβριο η δίκη της 23χρονης που επέβαινε ως συνοδηγός στο αυτοκίνητο, το οποίο παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα την 21χρονη Έμμα Καρυωτάκη, το Νοέμβριο του 2022, στην περιοχή της Καμάρας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Δύο χρόνια αφότου καταδικάστηκε σε κάθειρξη 16,5 ετών, ο 30χρονος πλέον οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου, οι γονείς της φοιτήτριας Έμμας Καρυωτάκη ξαναβρεθήκαν στα ποινικά δικαστήρια της Θεσσαλονίκης- αυτή τη φορά μετά από μήνυση που υπέβαλαν εναντίον της νεαρής συνοδηγού για υπόθαλψη εγκληματία.

Η 23χρονη, η οποία είχε απαλλαγεί με βούλευμα του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου για συνέργεια στις πράξεις που απαγγέλθηκαν στον οδηγό, κατηγορείται, κατά τη μήνυση, ότι δεν ενημέρωσε τις Αρχές, ούτε απέτρεψε τον καταδικασθέντα οδηγό από το να εγκαταλείψει τον τόπο του δυστυχήματος.

Η δίκη ήταν προγραμματισμένο να γίνει σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αλλά αναβλήθηκε, καθώς εκκρεμεί στα αστικά δικαστήρια η απόφαση αναφορικά με την αγωγή αποζημίωσης – λόγω ψυχικής οδύνης – που υποβλήθηκε κατά της συνοδηγού.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της μητέρας της Έμμας, η οποία, καταλόγισε στο δικαστήριο αρνησιδικία.

Η άτυχη φοιτήτρια της Κτηνιατρικής Σχολής, με καταγωγή από την Κρήτη, είχε νοσηλευτεί πέντε μέρες στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου όπου τελικά άφησε την τελευταία της πνοή. Επιδεικνύοντας μεγαλείο ψυχής και παρά το βαθύ τους πένθος, οι γονείς αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανα της κόρης τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο 30χρονος οδηγός, με καταγωγή από την Αλβανία, καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2023 από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης και έκτοτε παραμένει έγκλειστος.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έχει προσδιοριστεί να γίνει τους επόμενους μήνες. Κατά το κατηγορητήριο, είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, η οποία έφτανε τα 104 χλμ/ώρα (με επιτρεπόμενο όριο τα 50 χλμ/ώρα), ενώ το αυτοκίνητο, το οποίο δεν ήταν δικό του, ήταν τεχνικά ανασφαλές και επικίνδυνο, καθώς είχε υποστεί μετατροπές, ώστε να πολλαπλασιαστεί η ιπποδύναμή του.

