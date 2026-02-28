Θεσσαλονίκη: Άνδρας ξυλοκόπησε την γυναίκα του μπροστά στα ανήλικα ανίψια του

Ακόμα ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε σήμερα το πρωί (28/2/2026) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν άνδρας χτύπησε την σύζυγό του μπροστά στα ανίψια του.

Συγκεκριμένα στις 8 το πρωί περίοικοι σε γειτονιά του κέντρου της Θεσσαλονίκης άκουσαν δυνατές φωνές και ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι αλλοδαπός και να είχε ποινικό παρελθόν, χτύπησε άσχημα τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και μάλιστα μπροστά στα τρία ανήλικα ανίψια του.

Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, έχοντας μώλωπες στο κεφάλι και στο σώμα.

Ο άνδρας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια φυλάκιση και έδινε το παρών σε αστυνομικό τμήμα.