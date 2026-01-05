Θεσσαλονίκη: Άνδρας τραβούσε τον σκύλο του μέσα από το αμάξι – Ισχυρίστηκε ότι τον πήγαινε βόλτα

Με ένα σοκαριστικό θέαμα ήρθε αντιμέτωπη μια γυναίκα στην Θεσσαλονίκη, όπου ένας 67χρονος τραβούσε τον σκύλο του από το λουρί την ώρα που οδηγούσε.

Η γυναίκα εντόπισε τον οδηγό του αυτοκινήτου στην Θεσσαλονίκη να τραβάει με λουρί το σκύλο του εν κινήσει, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι τον βγάζει βόλτα. Πήρε τον αριθμό της πινακίδας και κατήγγειλε τον ασυνείδητο οδηγό στο αστυνομικό τμήμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Γιατί έχετε δεμένο το σκυλί έτσι; Απαγορεύεται, δεν το ξέρετε ότι απαγορεύεται. Να έχετε έτσι δεμένο το σκυλί με το αυτοκίνητο», τον ρώτησε. Η απάντησή του ήταν σοκαριστική, ισχυρίστηκε πως τον πήγαινε βόλτα.

«Βόλτα με το αυτοκίνητο, το κάνετε; Απαγορεύεται κύριε, αυτό είναι παράνομο που κάνετε. Θα σας καταγγείλω!», είπε στον άντρα.

«Δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος, πιστέψτε με. Το έχουμε ξαναδεί και το έχουμε ξαναδεί και το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές. Τι έχει στο μυαλό του ο καθένας πραγματικά δεν ξέρω. Είναι τρομακτικό το να βλέπεις ανθρώπους να κακοποιούν ανυπεράσπιστα πλάσματα», σχολίασε η Μάρθα Πουλτίδου, Επικεφαλής Πανελλήνιας Ομάδας κατά της κακοποίησης ζώων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας (05.01.2026), ο 67χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου ζήτησε και πήρε αναβολή.

Κρατείται μέχρι να απολογηθεί, ενώ το πρόστιμο που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνει το ποσό των 30.000 ευρώ.