Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι παρίσταναν τους πελάτες και λήστευαν οδηγούς ταξί

Μία επικίνδυνη συμμορία είχε δημιουργηθεί στην Θεσσαλονίκη αφού τέσσερις ανήλικοι συνεργάζονταν και λήστευαν οδηγούς ταξί, χρησιμοποιώντας μάλιστα και σωματική βία. Συνελήφθη ένας 16χρονος και ταυτοποιήθηκαν τρία ακόμα άτομα ηλικίας 14, 17 και 18 χρόνων.

Οι νεαροί από την 1η Μαρτίου έως τις 6 Ιουλίου 2025, λήστεψαν πέντε οδηγούς ταξί στη Θεσσαλονίκη ενώ μάλιστα χρησιμοποιούσαν διαφορετική σύνθεση κάθε φορά για να είναι δύσκολο να αναγνωριστούν και να εντοπιστούν.

Οι 4 νεαροί έκαναν ότι ήταν πελάτες ταξί σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και ζητούσαν από τον ταξιτζή να τους πάει σε απομονωμένες περιοχές γύρω από τον οικισμό των Διαβατών. Μάλιστα, στη διάρκεια της διαδρομής είχαν καλή συμπεριφορά, για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των οδηγών.

Ωστόσο, στο σημείο που είχαν ζητήσει από τον οδηγό να τους πάει περίμεναν τα υπόλοιπα άτομα τα οποία, σαν ενέδρα, αιφνιδίαζαν τον οδηγό και αφού προσέγγιζαν περιμετρικά το όχημα, με απειλή βίας ή αιχμηρών αντικειμένων άνοιγαν τις πόρτες προκαλώντας του σύγχυση και έκλεβαν διάφορα αντικείμενα αξίας και χρηματικά ποσά.

Στην περίπτωση που αντιδρούσαν οι οδηγοί ταξί, αυτοί δεν δίσταζαν να ασκήσουν σωματική βία και ακόμα και να τους πετάξουν πέτρες.

Η λεία τους περιλαμβάνει χρηματικό ποσό 1.200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και διάφορα προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα των οδηγών.

Σχηματίστηκε επίσης δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων σε βάρος τριών κηδεμόνων των ανήλικων δραστών.