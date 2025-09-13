Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι χτυπούσαν και απειλούσαν με σουγιά 15χρονο – Τον ανάγκασαν να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη

Την απόλυτη κόλαση ζούσε από τον Αύγουστο ένα 15χρονο παιδί στη Θεσσαλονίκη το οποίο είχε πέσει θύμα bullying 2 ανήλικων. Η αρχή της φρίκης έγινε στο τέλος του καλοκαιριού, όταν οι 2 φερόμενοι ως δράστες, ένας 14 και ένας 15χρονος ξεκίνησαν να απειλούν το θύμα μέσω των social media.

Για αυτό το περιστατικό bullying, ο 15χρονος είχε κάνει καταγγελία και στην αστυνομία αλλά οι δράστες φαίνεται πως δεν πτοήθηκαν καθώς το προηγούμενο Σάββατο (06.09.2025) τον βρήκαν στην περιοχή του Μονόλοφου στη Θεσσαλονίκη και αφού τον έβρισαν, τον χτύπησαν άγρια στο πρόσωπο.

Οι δράστες φαίνεται πως τον απείλησαν με σουγιά ενώ τράβαγαν σε βίντεο τον άγριο ξυλοδαρμό το οποίο ανέβασαν στα social media.

Μια μέρα αργότερα, στις 7 του μήνα, οι δράστες εντόπισαν το θύμα στην περιοχή της Νεοχωρούδας, όπου με χρήση βίας ο ένας από τους δύο, τον ανάγκασε να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη. Και αυτή την επίθεση κατέγραψαν στο κινητό τους.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου.