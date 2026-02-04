Θεσσαλονίκη: Ανοίγει ξανά η υπόθεση δολοφονίας της 27χρονης Δέσποινας Γεωργιάδου μετά των εντοπισμό δύο σορών σε υπόγειο

Τρία χρόνια έχουν περάσει μετά την άγρια δολοφονία της 27χρονης Δέσποινας Γεωργιάδου στην Θεσσαλονίκη, με γονείς και φίλους περιμένουν να αναδειχθεί η αλήθεια.

Η ανεξιχνίαστη δολοφονία επανέρχεται στο προσκήνιο μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις για το ανατριχιαστικό τέλος δύο γυναικών σε υπόγειο της Θεσσαλονίκης και την προφυλάκιση τόσο του 52χρονου που ομολόγησε ότι σκότωσε τη μία όσο και του συνεργού του, με τις αρχές αν εξετάζουν πιθανή εμπλοκή των δύο στην υπόθεση της Δέσποινας Γεωργιάδου.

«Είχε εξαφανιστεί το 2022, βρέθηκε, και 6 Δεκεμβρίου του 2023 την βρήκαν νεκρή στα ΚΤΕΛ. Την πετάξανε νεκρή εκεί πέρα. Ήταν νεκρή. Δεν την σκότωσαν εκεί πέρα», είπε ο πατέρας της 27χρονης, μιλώντας στο Live News.

Η σορός της Δέσποινας Γεωργιάδου εντοπίστηκε στην οδό Γιαννιτσών, πολύ κοντά στα ΚΤΕΛ, το πρωινό της 6ης Δεκεμβρίου του 2023. Οι έρευνες που ακολούθησαν δεν οδήγησαν στον δράστη ή στους δράστες του φονικού.

Η μητέρα της, που τότε είχε μιλήσει στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», έλεγε πως η κόρη της δεν είχε κανέναν λόγο να κυκλοφορεί στην περιοχή που εντοπίστηκε η σορός της. Η Δέσποινα Γεωργιάδου ήταν επίσης μητέρα ενός ανήλικου παιδιού. Η μητέρα της ζούσε στη Γαλλία και η ίδια δεν είχε πολλές επαφές με τον πατέρα της.

«Την πνίξανε στον λαιμό. Πνίξιμο. Όπως έπνιξαν την κοπέλα την άλλη αυτοί οι δύο, που βρέθηκε στο σπίτι. Μεταφέρθηκε νεκρή από ό,τι μου είπε ο ιατροδικαστής. Μεταφέρθηκε εκεί πέρα νεκρή. Με την κόρη μου δεν είχαμε σχέσεις. Δεν με άκουγε. Είχε θέματα διάφορα. Με το που άκουσα την ημέρα εκείνη ότι βρέθηκε νεκρή μία κοπέλα, κατευθείαν πήγε το μυαλό μου στην κόρη μου», τόνισε ο πατέρας της.

Τους γρίφους της δολοφονίας δεν έλυσαν ούτε οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ούτε οι μαρτυρίες που συνέλεξαν οι αστυνομικοί.

Ο 52χρονος κι ο 50χρονος συνεργός του που προφυλακίστηκαν την περασμένη Δευτέρα (26.01.2026), αρνούνται πως έχουν ανάμειξη στη δολοφονία της 27χρονης.

Ένα και πλέον χρόνο πριν τη δολοφονία της, είχε δηλωθεί η εξαφάνιση της Δέσποινας Γεωργιάδου. Τότε εντοπίστηκε ζωντανή, ωστόσο στα τέλη του 2023 όμως, έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Οι αστυνομικοί που τρέχουν την σχετική έρευνα, εστιάζουν ξανά στις απειλές που όπως έλεγε η μητέρα της 27χρονης δεχόταν η κόρη της, αλλά και σε ορισμένα πρόσωπα που όπως φαίνεται γνώριζαν περισσότερα από όσα ανέφεραν τότε στις Αρχές.