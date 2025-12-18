Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε 57χρονη στον Εύοσμο – Υπέκυψε στα τραύματά της το θύμα

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Πέμπτης (18.12.2025) μετά από το τροχαίο δυστύχημα με θύμα μία 57χρονη.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε συγκεκριμένα στην οδό Ακαδήμου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης λίγο μετά τις 12 το βράδυ. Παραμένουν άγνωστες οι αιτίες της φονικής παράσυρσης της γυναίκας από τον 43χρονο οδηγό του αυτοκινήτου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου μετέφερε την τραυματία στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 57χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο 43χρονος οδηγός συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.