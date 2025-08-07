Συμβαίνει τώρα:
Θεσσαλονίκη: Δίωξη στον 37χρονο και στην 24χρονη για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της – Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη

Η 24χρονη μητέρα συνελήφθη άμεσα, ενώ οι Αρχές κατάφεραν και εντόπισαν τον 37χρονο στα σύνορα στον Προμαχώνα, καθώς ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τη χώρα για τη Βουλγαρία
Η μητέρα και ο σύντροφός της που κατηγορούνται ότι βίαζαν το παιδί
Η μητέρα και ο σύντροφός της που κατηγορούνται ότι βίαζαν το παιδί / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ)

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση πως ένα παιδί μόλις 10 ετών βιάστηκε από τον σύντροφο της 24χρονης μητέρας της και μάλιστα με τη βοήθεια της ίδιας της μάνας της στη Θεσσαλονίκη.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη μια 24χρονη και ο 37χρονος σύντροφός της μητέρας της, καθώς και οι δύο κατηγορούνται για τον βιασμό του 10χρονου παιδιού.

Οι δύο τους οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στον εισαγγελέα. Τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην 5η ανακρίτρια.

Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη

Αρχικά στα τέλη Ιουλίου η μητέρα κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα Θέρμης όπου κατήγγειλε τον 37χρονο σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία και για βιασμό της ανήλικης κόρης της.

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί προσέγγισαν το μικρό παιδί και με τη βοήθεια ειδικών το κοριτσάκι επιβεβαίωσε πως είχε βιαστεί από τον 37χρονο. Ωστόσο, το παιδί έδωσε μια διαφορετική εκδοχή, αφού περιέγραψε πως η μητέρα της όχι μόνο ήταν παρούσα στον βιασμό της αλλά την κρατούσε ακίνητη ώστε ο 37χρονος να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες ορέξεις τους στο σωματάκι του παιδιού.

Αποκάλυψε, δε, πως είχε πέσει πολλές φορές θύμα ξυλοδαρμού από το ζευγάρι, ενώ είπε πως ο 37χρονος χτυπούσε συχνά την 24χρονη.

Η μητέρα της 10χρονης στη Θεσσαλονίκη
Η μητέρα της 10χρονης στη Θεσσαλονίκη / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

Η 24χρονη μητέρα συνελήφθη άμεσα, ενώ οι Αρχές κατάφεραν και εντόπισαν τον 37χρονο στα σύνορα στον Προμαχώνα, καθώς ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τη χώρα για τη Βουλγαρία.

Ελλάδα
