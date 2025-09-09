Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στα κυλικεία σχολείων – Στόχος η ασφάλεια των τροφίμων

Ελέγχους για την τήρηση των κανόνων υγιεινής σε καντίνες και κυλικεία σχολείων που πωλούν τρόφιμα σε μαθητές, ζητά ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Εν όψει της έναρξης των μαθημάτων στα σχολεία, ο Λεωνίδας Νικολόπουλος με ζητά από Εισαγγελίες Πρωτοδικών της Περιφέρειας του Εφετείου (Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Γιαννιτσών, Εδέσσης, Κατερίνης, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής), να μεριμνήσουν ώστε να γίνουν εντατικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές στα κυλικεία.

Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, οι έλεγχοι θα αφορούν τόσο την αγορά και παραλαβή πρώτων υλών και έτοιμων για κατανάλωση τροφίμων όσο και τη διατήρηση, προετοιμασία, έκθεση και πώλησή τους στους μαθητές.