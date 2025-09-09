Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στα κυλικεία σχολείων – Στόχος η ασφάλεια των τροφίμων

Οι έλεγχοι θα αφορούν την αγορά και παραλαβή πρώτων υλών και τροφίμων, τη διατήρηση, την προετοιμασία, την έκθεση και την πώλησή τους στους μαθητές
Kυλικείο
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

 Ελέγχους για την τήρηση των κανόνων υγιεινής σε καντίνες και κυλικεία σχολείων που πωλούν τρόφιμα σε μαθητές, ζητά ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Εν όψει της έναρξης των μαθημάτων στα σχολεία, ο Λεωνίδας Νικολόπουλος με ζητά από Εισαγγελίες Πρωτοδικών της Περιφέρειας του Εφετείου (Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Γιαννιτσών, Εδέσσης, Κατερίνης, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής), να μεριμνήσουν ώστε να γίνουν εντατικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές στα κυλικεία.

Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, οι έλεγχοι θα αφορούν τόσο την αγορά και παραλαβή πρώτων υλών και έτοιμων για κατανάλωση τροφίμων όσο και τη διατήρηση, προετοιμασία, έκθεση και πώλησή τους στους μαθητές.

