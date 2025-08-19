Θεσσαλονίκη: Έκλεψε καγκελόπορτα και τον συνέλαβε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας

Στα πράσα πιάστηκε ένας άνδρας στη Θεσσαλονίκη, όταν προσπάθησε να κλέψει… καγκελόπορτα.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας 18.8.2025, με έναν 45χρονο να κλέβει καγκελόπορτα μονοκατοικίας στην περιοχή του Ευόσμου.

Για κακή τύχη του κλέφτη, ένας αστυνομικός που ήταν εκτός υπηρεσίας αντιλήφθηκε τις ύποπτες κινήσεις του 45χρονου και με τη συνδρομή συναδέλφων του της Ομάδας ΔΙΑΣ τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Η καγκελόπορτα που έκλεψε ο άνδρας, δόθηκε πίσω στον ιδιοκτήτη της.