Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

Συναγερμός στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση του Αμανουλλάχ Αχμαντζάι, 14 ετών, αφγανικής καταγωγής, όπως έκανε γνωστό το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του την Τρίτη (03.03.2026).

Όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» η εξαφάνιση του 14χρονου Αμανουλλάχ Αχμαντζάι συνέβη στις 27 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 3 Μαρτίου και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των

στοιχείων του ανήλικου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αμανουλλάχ Αχμαντζάι έχει ύψος 1.65 μ., έχει βάρος περίπου 55 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρο μπουφάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.