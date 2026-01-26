Συμβαίνει τώρα:
Θεσσαλονίκη: Έσκασε αγωγός νερού με 4 τραυματίες – Βίντεο από το σημείο του ατυχήματος

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το νερό εκτοξεύεται με πολύ μεγάλη ορμή δημιουργώντας έναν μεγάλο πίδακα
Έκρηξη αγωγού της ΕΥΑΘ με τέσσερις τραυματίες στη Θεσσαλονίκη
Το σημείο της έκρηξης στη Θεσσαλονίκη

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη όταν εξερράγη αγωγός νερού της ΕΥΑΘ. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν τέσσερις εργάτες που βρίσκονταν στο σημείο.

Καθώς έσκασε ο αγωγός της ΕΥΑΘ στη Θεσσαλονίκη, το νερό εκτινάχθηκε με δύναμη σε ύψος που ξεπέρασε τα 2 μέτρα, τραυματίζοντας τους τέσσερις εργάτες.

Στη συνέχεια, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο για προληπτικές εξετάσεις.

Τρεις από τους τέσσερις εργάτες πήραν εξιτήριο, ενώ ο τέταρτος υπέστη κάταγμα στο πόδι και αναμένεται υποβληθεί σε χειρουργείο.

Σύμφωνα με το Voria.gr, συνεργείο της ΕΥΑΘ πραγματοποιούσε εργασίες στο πλαίσιο της προγραμματισμένης διακοπής υδροδότησης για τη σύνδεση νέου αγωγού διατομής Φ600 στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου – Ηφαιστίωνος.

Προς το τέλος των εργασιών, έσπασε κομμάτι του αγωγού, με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν θραύσματα και οι εργαζόμενοι να τραυματιστούν.

Λίγα λεπτά μετά το σπάσιμο του αγωγού στο σημείο κατέφθασε ένα περιπολικό της αστυνομίας και διέκοψε την κυκλοφορία επί της Αγίου Δημητρίου.

