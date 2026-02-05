Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά μετά από έκρηξη

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 15:30 σήμερα (5/2/2026) σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε.

Στο σημείο της φωτιάς, στην οδό Αριστείδου στη Θεσσαλονίκη, έσπευσαν άμεσα 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής περιόρισαν τη φωτιά στον χώρο της κουζίνας και έχουν θέσει υπό έλεγχο το περιστατικό.

Σύμφωνα με το voria.gr, η φωτιά άφησε πίσω της μόνο υλικές ζημιές στο διαμέρισμα και κανέναν τραυματισμό ενοίκου. Συγκεκριμένα το παντζούρι «πετάχτηκε» από την θέση του και το οδόστρωμα έχει γεμίσει γυαλιά από το τζάμι του διαμερίσματος.

Κάτοικος της περιοχής δηλώνει στο ΤhessPost.gr ότι «ακούστηκε σαν να τράκαραν δυο φορτηγά».

Δεν είναι ακόμα γνωστό από τι προήλθε η έκρηξη, αλλά σύμφωνε με την ΕΡΤ, το πιο πιθανό είναι να προήλθε από τον χώρο της κουζίνας.