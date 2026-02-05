Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά μετά από έκρηξη

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα
διαμέρισμα
Το διαμέρισμα που έγινε η έκρηξη στη Θεσσαλονίκη

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 15:30 σήμερα (5/2/2026) σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε.

Στο σημείο της φωτιάς, στην οδό Αριστείδου στη Θεσσαλονίκη, έσπευσαν άμεσα 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής περιόρισαν τη φωτιά στον χώρο της κουζίνας και έχουν θέσει υπό έλεγχο το περιστατικό.

Σύμφωνα με το voria.gr, η φωτιά άφησε πίσω της μόνο υλικές ζημιές στο διαμέρισμα και κανέναν τραυματισμό ενοίκου. Συγκεκριμένα το παντζούρι «πετάχτηκε» από την θέση του και το οδόστρωμα έχει γεμίσει γυαλιά από το τζάμι του διαμερίσματος.

Κάτοικος της περιοχής δηλώνει στο ΤhessPost.gr ότι «ακούστηκε σαν να τράκαραν δυο φορτηγά».

Δεν είναι ακόμα γνωστό από τι προήλθε η έκρηξη, αλλά σύμφωνε με την ΕΡΤ, το πιο πιθανό είναι να προήλθε από τον χώρο της κουζίνας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
298
222
124
114
103
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σε ένωση σωληνώσεων το σημείο διαρροής προπανίου που προκάλεσε την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα
Το πρόβλημα που στάθηκε η αφορμή για να προκληθεί η ισχυρή έκρηξη, δημιουργήθηκε στην ένωση δύο σωληνώσεων προπανίου, ωστόσο μέχρι αύριο θα έχουν εξαχθεί περισσότερα συμπεράσματα
Βιολάντα
Newsit logo
Newsit logo