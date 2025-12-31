Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε είσοδο πολυκατοικίας – Καταστράφηκαν 3 μηχανές από τις φλόγες

Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από μηχανή που βρισκόταν παρκαρισμένη και επεκτάθηκε
Καμένο μηχανάκι

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης 30.12.2025, για φωτιά που ξέσπασε στην είσοδο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη και φαίνεται ότι ξεκίνησε από μηχανή που ήταν σταθμευμένη στην οδό Βυζαντίου, ενώ μέσα σε μόλις λίγα λεπτά οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε άλλες δύο παρακείμενες μηχανές.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με πέντε πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς από την οποία προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές και στις τρεις μηχανές.

 

Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τον 1ο όροφο της πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μπαλκόνι.

 

Έρευνα για τα αίτια που προκαλέσαν την πυρκαγιά διεξάγεται από τις αρμόδιες αρχές.

