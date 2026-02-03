Θεσσαλονίκη: Γυναίκα δάγκωσε και έκοψε το αυτί του συντρόφου της

Μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, δάγκωσε και έκοψε το αυτί του συντρόφου της σε μία απίστευτη επίθεση που συνέβη το πρωί της Τρίτης 03.02.2026.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη, με έναν άνδρα να καταγγέλλει την επίθεση που δέχτηκε από τη γυναίκα του

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί άκουσαν έκπληκτοι το 57χρονο θύμα να τους λέει ότι η σύντροφός του του δάγκωσε το αυτί.

Μάλιστα το δάγκωσε με τέτοια δύναμη που του έκοψε ολόκληρο κομμάτι, αφού είχε προηγηθεί έντονος καυγάς μεταξύ του ζευγαριού. Ο άτυχος άνδρας πήγε στο νοσοκομείο Παπανικολάου για την περιποίηση του τραύματος.

Την υπόθεση ανέλαβε το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στην δράστιδα και θα την οδηγήσουν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.