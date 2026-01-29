Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της επίθεσης σε τηλεοπτικό συνεργείο την ώρα της πομπής με τις 7 σορούς των φιλάθλων του ΠΑΟΚ

«Παραφωνία» μέσα στο πένθος για τους 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στην Ρουμανία, αποτελεί η επίθεση που δέχθηκε το τηλεοπτικό συνεργείο του Star, στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα σε απευθείας σύνδεση.

Το τηλεοπτικό συνεργείο μετέδιδε τα νεότερα από την κατάσταση της υγείας των τραυματιών στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» όταν η δημοσιογράφος, παρατήρησε ότι εκείνη την ώρα, περνούσε από το σημείο η πομπή, με τις σορούς των 7 νεκρών φιλάθλων του ΠΑΟΚ από την τραγωδία της Ρουμανία.

Τη στιγμή που ο εικονολήπτης προσπάθησε να στρέψει την κάμερα προς το δρόμο για να δείξει μακρινή εικόνα της πομπής, μαυροφορεμένοι νεαροί έτρεξαν προς το τηλεοπτικό συνεργείο, φωνάζοντας.

Όπως θα δείτε στο βίντεο, ο ένας από αυτούς φαίνεται να κλωτσάει τον έναν τεχνικό, ενώ η δημοσιογράφος μάταια τους καλούσε να ηρεμήσουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από νωρίς είχε ζητηθεί από τους φίλους του ΠΑΟΚ να είναι διακριτική η κάλυψη των γεγονότων από τα ΜΜΕ, τόσο στο αεροδρόμιο με την άφιξη των σορών, όσο και στην πομπή για την Τούμπα. Επιθυμία, που έγινε σεβαστή από τα τηλεοπτικά συνεργεία…