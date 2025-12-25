Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Ισχυρή έκρηξη σε τράπεζα στον Εύοσμο

Στο σημείο βρίσκεται η ομάδα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της Ελληνικής Αστυνομίας
Συναγερμός σήμανε σε μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης όταν τα ξημερώματα των Χριστουγέννων σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη έξω από υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την έκρηξη στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκαν ζημιές στην είσοδο του υποκαταστήματος της τράπεζας.

Στο σημείο βρίσκεται η ομάδα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η έκρηξη και να προβεί σε αναγκαίους ελέγχους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ δεν έχουν βρεθεί γκαζάκια ή άλλα υλικά που θα καταφέρουν να δώσουν στοιχεία στην αστυνομία σχετικά με τη συνδεσμολογία. 

