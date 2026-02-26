Θεσσαλονίκη: Κλείνουν έξι σταθμοί του Μετρό από τις 10 το πρωί του Σαββάτου

Εκτός λειτουργίας θα παραμείνουν έξι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο (28.02.2026) από τις το πρωί λόγω της συγκέντρωσης για τα Τέμπη.

Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (26.02.2026) η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης του μέσου THEMA, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία έξι σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο στις 10 π.μ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, στις 10 το πρωί θα κλείσουν οι σταθμοί «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Επίσης, την Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΠΟΣ), ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής.