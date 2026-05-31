Θεσσαλονίκη: Λιποθύμησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος – Πήρε εξιτήριο από το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του
Ο Αρχιεπισκοπος Ιερωνυμος; δεχτηκε σημερα στην Αρχιεπισκοπη Αθηνων τον Αρχιεπισκοπο Αμερικης Ελπιδοφορο και την συνοδεια του --ΦΩΤΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
O Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος / Eurokinissi
Αδιαθεσία ένοιωσε και λιποθύμησε πρωί της Κυριακής (31.05.2026) στη Θεία Λειτουργία ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Αρετσούς στην Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε και μετέφερε τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, για ιατρικό έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του, έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις, βγήκαν καλές και πήρε εξιτήριο.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος βρίσκεται από χθες (30.05.2026) στη Θεσσαλονίκη.

