Ζάκυνθος: Τραυματίστηκαν τουρίστριες κατά τη διάρκεια θαλάσσιας εκδρομής από διερχόμενο ταχύπλοο

Χειροπέδες σε κυβερνήτη και ιδιοκτήτη - Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Κερίου, όπου επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα σε εκμισθούμενη λέμβο
Δύο Βρετανίδες τουρίστριες τραυματίστηκαν στη Ζάκυνθο, το μεσημέρι του Σαββάτου (30.05.2026) κατά τη διάρκεια θαλάσσιας εκδρομής, μετά από έντονο κυματισμό που προκάλεσε αναστάτωση σε ενοικιαζόμενη λέμβο, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν η κυβερνήτης και ο ιδιοκτήτης του ταχυπλόου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Κερίου, όπου επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα σε εκμισθούμενη λέμβο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Λιμενικού, κατά την επιστροφή από περιηγητική διαδρομή προς τον Άγιο Σώστη, διερχόμενο ταχύπλοο φέρεται να προκάλεσε ισχυρό κυματισμό, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση στο σκάφος.

Από την ανατάραξη τραυματίστηκαν δύο επιβάτιδες, ηλικίας 55 και 58 ετών, οι οποίες υπέστησαν τραυματισμούς στη μέση και στο πόδι.

Η λέμβος επέστρεψε με ασφάλεια στον λιμενίσκο του Αγίου Σώστη, όπου ασθενοφόρο παρέλαβε τις δύο γυναίκες και τις μετέφερε σε ιδιωτική κλινική της Ζακύνθου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραμένουν νοσηλευόμενες, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.

Για την υπόθεση το Λιμεναρχείο Ζακύνθου προχώρησε στη σύλληψη της κυβερνήτη και του ιδιοκτήτη της λέμβου, ενώ διενεργείται προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού. Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σωματική βλάβη κατά συρροή από υπόχρεο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Οι έρευνες των λιμενικών αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα και να εξακριβωθεί ο ρόλος του διερχόμενου σκάφους που φέρεται να προκάλεσε τον έντονο κυματισμό.

