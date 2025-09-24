Συμβαίνει τώρα:
Θεσσαλονίκη: Μέλη του Ρουβίκωνα σκαρφάλωσαν στο Προξενείο των ΗΠΑ διαμαρτυρόμενα για την Παλαιστίνη

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις
Μέλη του Ρουβίκωνα Προξενείο των ΗΠΑ
Μέλη του Ρουβίκωνα Προξενείο των ΗΠΑ/ thestival.gr

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Τετάρτης (24.09.2025) στη Θεσσαλονίκη, όταν μέλη της αναρχικής συλλογικότητας «Ρουβίκωνας» σκαρφάλωσαν στη σκαλωσιά που έχει αναπτυχθεί στο Εμπορικό Κέντρο «Πλατεία» και έφτασαν μέχρι τον όροφο όπου στεγάζεται το Προξενείο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το thestival.gr, τα μέλη του Ρουβίκωνα πέταξαν τρικάκια στην οδό Τσιμισκή, τα οποία έγραφαν «Λευτεριά και Ζωή στην Παλαιστίνη».

Επιπλέον ανάρτησαν πανό το οποίο έγραφε «Γενοκτονία»  στα αγγλικά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις- οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε πέντε προσαγωγές.

Περίπου μια ώρα μετά την παρέμβαση τους και αφού φώναξαν αρκετά συνθήματα και πέταξαν εκατοντάδες τρικάκια, τα μέλη του Ρουβίκωνα αποφάσισαν να λήξουν τη δράση τους.

Με την καθοδήγηση της Αστυνομίας μπήκαν στο κτήριο από παράθυρο και στη συνέχεια προσήχθησαν.

Ελλάδα
