Θεσσαλονίκη: Μητέρα και ανήλικος γιος παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ – Έκλεβαν κοσμήματα και χρήματα

Μια απίστευτη υπόθεση στη Θεσσαλονίκη ήρθε στο φως της δημοσιότητας με μια μητέρα και τον ανήλικο γιο της που πραγματοποιούσαν κλοπές, ενώ παρίσταναν ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ.

Μία 32χρονη μαζί με τον 14χρονο γιο της κι έναν 38χρονο κατηγορούνται ότι διέπραξαν μία απάτη και μία κλοπή, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΗ.

Τα περιστατικά καταγγέλθηκαν τον τελευταίο 1,5 μήνα στην περιοχή του δήμου Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης.

Η λεία τους περιλαμβάνει μετρητά ύψους 1.300 ευρώ και κοσμήματα αξίας 1.500 ευρώ.

Σε βάρος των εμπλεκόμενων προσώπων σχηματίστηκε δικογραφία.