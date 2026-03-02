Θεσσαλονίκη: «Μπούκαραν» σε κτηνοτροφική μονάδα, άρπαξαν 7 αρνιά και εξαφανίστηκαν – Βίντεο ντοκουμέντα

Μια απίστευτη κλοπή αρνιών από κτηνοτροφική μονάδα στην Θεσσαλονίκη, σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή (27.03.2026).

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής, γύρω στις 3, όταν δύο αγροτικά οχήματα με καρότσα έφτασαν σε κτηνοτροφική μονάδα στη Νυμφόπετρα Θεσσαλονίκης με σκοπό να «αρπάξουν» αρνιά μέσα από στάνη.

Συνολικά τέσσερις άνδρες έφτασαν στο σημείο, ενώ τρεις από αυτούς «μπούκαραν» στη στάνη προκειμένου να διαλέξουν ποια ερίφια θα πάρουν μαζί. Τα ζώα που βρίσκονταν μέσα στη μονάδα πανικοβλήθηκαν και άρχισαν να τρέχουν μέσα στην μονάδα όσο τα πλησίαζαν οι τρεις άνδρες.

Παράλληλα, ο τέταρτος που έμεινε έξω, περίμενε τους άλλους τρεις στον ρόλο του τσιλιαδόρου.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr, φαίνονται οι τρεις άνδρες που μπήκαν στη στάνη, να κόβουν την αλυσίδα της πόρτας της μονάδας και να μπαίνουν μέσα.

Οι ίδιοι φαίνονται να επιλέγουν 7 απο τα αρνιά, τα οποία στη συνέχεια πήραν και τα φόρτωσαν στα οχήματα τους. Από εκεί κάμερες ασφαλείας κοντά στο σημείο, κατέγραψαν τα δύο αγροτικά να φεύγουν από την κτηνοτροφική μονάδα.

Οι 4 άνδρες αναζητούνται απο την αστυνομία.