Θεσσαλονίκη: Νέες αποκαλύψεις για τους «τιμωρούς παιδόφιλων» – Οι επιθέσεις «καρμπόν» με τον άγριο ξυλοδαρμό 48χρονου

Οι συνεχείς αποκαλύψεις και μαρτυρίες οδήγησαν στην απόλυτη ανατροπή. Το κίνητρο του άγριου ξυλοδαρμού 48χρονου στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν η ληστεία, όπως υπέθεσαν αρχικά ορισμένοι, αλλά το οργανωμένο σχέδιο κάποιων να στήσουν ενέδρα και να τον τιμωρήσουν επειδή ήξεραν, όπως φαίνεται, πως είχε κλείσει ραντεβού με ανήλικη.

Το Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο παρουσίασε την Παρασκευή (05.12.2025) μέσα από τη συχνότητα του MEGA όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την αστυνομική έρευνα και μία σειρά από μαρτυρίες για τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Για την ενέδρα που έστησαν οι δράστες στο θύμα τους στο άλσος Μετεώρων και τα όσα του έκαναν μέχρι να τον εγκαταλείψουν αιμόφυρτο με κατάγματα στα πλευρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, τις αρχικές σκέψεις των αστυνομικών ήρθε να ενισχύσει η πρώτη κατάθεση του 48χρονου τραυματία. Φέρεται να ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως είχε προηγηθεί συνομιλία του στα social media με ένα άτομο που του συστήθηκε ως 17χρονη. Όπως λέει είχε κλείσει ραντεβού μαζί της. Μετά την επίθεση φοβήθηκε να πει όλη την αλήθεια.

«Μιλούσα με μία κοπέλα στο Facebook. Μου είπε ότι είναι 17 χρόνων. Αμέσως μου είπε να συναντηθούμε. Κλείσαμε ραντεβού για να συναντηθούμε στο άλσος των Μετεώρων. Δεν με σταμάτησε κανείς στον δρόμο, σε φανάρι της Σταυρούπολης, όπως αρχικά είχα περιγράψει. Δεν μπήκαν ποτέ στο αυτοκίνητό μου άγνωστοι που έλεγα. Έφτασα στο άλσος που είχα το ραντεβού. Εκεί εμφανίστηκαν δύο κοπέλες που έμοιαζαν περίπου 19 ετών. Μετά από λίγο εμφανίστηκαν ξαφνικά 10 – 15 άτομα. Ήταν όλοι νεαροί. Μπορεί και ανήλικοι. Άρχισαν να με ξυλοκοπούν άγρια».

Οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν η συνομιλία που είχε ο 48χρονος στα social media ήταν η παγίδα των δραστών. Αν δηλαδή τα μέλη της σπείρας στη Θεσσαλονίκη, που αυτοαποκαλούνται ως «τιμωροί παιδόφιλων», έκλεισαν ραντεβού μαζί του και κατάφεραν να τον αιφνιδιάσουν.

Οι δράστες εμφανίστηκαν ξαφνικά στο άλσος Μετεώρων στη Θεσσαλονίκη και εκεί άρχισαν να τον ξυλοκοπούν. Του έσκισαν τα ρούχα, τον απείλησαν ότι θα επιστρέψουν αν δεν αλλάξει και τον εγκατέλειψαν τραυματισμένο.

«Εγώ ξέρω πώς είμαι και τι πέρασα με την επίθεση που δέχθηκα. Δεν μπορώ ούτε να μιλήσω. Τα πλευρά μου είναι σπασμένα. Ούτε να αναπνεύσω δεν μπορώ. Λέγονται διάφορα για μένα αναφορικά με παιδεραστίες και μηνύματα με κοπέλες μέσω Facebook που δεν ισχύουν. Έχετε μπερδέψει τα περιστατικά στη Θεσσαλονίκη», είπε στο MEGA ο 48χρονος.

Η σύντροφος του 48χρονου ζητάει από τις Αρχές να κάνουν τα πάντα, ώστε να χυθεί άπλετο φως στο χτύπημα.

«Δεν έχει να κάνει η υπόθεση του συντρόφου μου με τις άλλες δύο περιπτώσεις που αναφέρθηκαν. Η υπόθεση είναι στα χέρια της Αστυνομίας».

Οι επιθέσεις «καρμπόν»

Η επίθεση στον 48χρονο ήταν η τρίτη με τα ίδια χαρακτηριστικά το τελευταίο διάστημα. Ανάλογο εφιάλτη είχαν ζήσει ένας 23χρονος και ένας 27χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος κατήγγειλε στις Αρχές πως έκλεισε ραντεβού στο Facebook με μία κοπέλα, αποδείχθηκε ωστόσο ενέδρα, καθώς 20 άτομα τον περίμεναν στο σημείο και άρχισαν να τον χτυπούν.

«Ο αδελφός του το κανόνισε το ραντεβού. Του λέει ”θα πας στο τάδε σημείο, σου έχω κλεισμένο ραντεβού με μία κοπέλα”, και αυτός πήγε. Και πήγε σε ένα μέρος έξω από το χωριό, κάπου απόμερα. Και με το που πήγε εκεί, βγήκαν 10 άτομα, 10 παιδιά. Τον δείρανε. Τον ξεβράκωσαν τελείως, χωρίς ρούχα, γυμνό. Του πήραν και το αμάξι και φύγανε και τον δείρανε. Αυτός πήγε μετά πιο κάτω, βρήκε το αμάξι του. Είχε μέσα ένα χαρτί, την ασφάλεια και πήρε τηλέφωνο από εκεί σε έναν και πήγαν μετά και τον πήραν. Του πήραν και το κινητό και τα λεφτά όλα και το αυτοκίνητο και φύγανε», λέει συγγενής του 23χρονου.

H τρίτη επίθεση σημειώθηκε στα μέσα Νοεμβρίου στην περιοχή της Πολίχνης, με θύμα έναν 27χρονο.

«Μιλούσα με ένα κορίτσι μέσω social και κλείσαμε ραντεβού να συναντηθούμε. Μου είχε πει ότι είναι 14 ετών. Μου έστειλε μάλιστα και βίντεο για να την δω. Μου άρεσε αυτή η κοπέλα. Πήγα στο άλσος που είχαμε πει να βρεθούμε και όταν ήρθε κάτσαμε και μιλήσαμε για λίγο σε ένα παγκάκι. Μου φάνηκε λίγο μεγαλύτερη, αλλά δεν ρώτησα. Μου ζήτησε 70 ευρώ για να συνευρεθούμε, αλλά τελικά συμφωνήσαμε στα 10. Μετά από λίγο πήγαμε πιο μέσα στο άλσος, σε ένα παγκάκι».

Χωρίς να καταλάβει το παραμικρό, όπως υποστηρίζει, δέχτηκε επίθεση από 20 – 25 άτομα.

«Με ξυλοκόπησαν και μου έσπασαν το κινητό. Όσο με χτυπούσαν φώναζαν ότι είμαι παιδεραστής. Δεν τους γνωρίζω, αλλά φαίνονταν για ανήλικοι. Φορούσαν κουκούλα, αλλά τους καταλάβαινα. Την άλλη μέρα πήγα και το κατήγγειλα στην Αστυνομία. Εκεί με συνέλαβαν για τη συνάντηση με την 14χρονη. Προσπάθησα αρκετές φορές να ανακτήσω τα μηνύματα που είχα ανταλλάξει μαζί της από το κινητό που μου έκλεψαν, αλλά δεν τα κατάφερα».

Οι δράστες, και σε αυτήν την περίπτωση, φρόντισαν πριν φύγουν να πάρουν το πορτοφόλι και το κινητό τηλέφωνο του θύματος.

Η αστυνομική έρευνα προχωρά, με στόχο να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών επιθέσεων και να πέσει φως στα κίνητρα.

«Σαφής εικόνα στην Αστυνομία»

«Υπάρχει μία σαφής εικόνα στην Αστυνομία για αυτά τα περιστατικά στη Θεσσαλονίκη, από πού προέρχονται. Έχουν την εικόνα ότι εμπλεκόμενοι στους τιμωρούς παιδόφιλων είναι κυρίως ανήλικοι.

Υπάρχει και ένας ακόμη ενήλικας που έχει καθοδηγητικό ρόλο, που είναι όμως όχι μεγάλης ηλικίας, 22 – 23 ετών. Το θεωρεί ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση (η Αστυνομία), ταυτοποιεί σιγά σιγά όλους.

Ανήκουν, όπως λένε, σε μία παρέα από την ίδια γειτονιά της Θεσσαλονίκης κοντά στον τόπο της επίθεσης», λέει για το θέμα ο δημοσιογράφος του MEGA, Βασίλης Λαμπρόπουλος.