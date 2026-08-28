Καιρός: Μανιασμένοι άνεμοι έως και 120 χιλιόμετρα την ώρα το Σάββατο με θερμοκρασίες έως 38 βαθμούς – Πού θα πέσουν καταιγίδες

«Ανατροπή» θα παρουσιάσει το σκηνικό του καιρού το Σάββατο (29.08.2026). Η σχεδόν άπνοια που επικράτησε τα τελευταία 24ωρα, θα δώσει τη θέση της σε πολύ ισχυρούς ανέμους με ριπές που θα φτάσουν ακόμα και τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Παρ’ όλα αυτά η ζέστη θα συνεχίσει να μας ταλαιπωρεί, με θερμοκρασίες έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου.
Ειδικότερα, η πολύ σημαντική ενίσχυση των ανέμων θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό που θα εμφανίσει ο καιρός το Σάββατο. Τα μελτέμια θα κορυφωθούν και οι ριπές των ανέμων θα ξεπερνούν κατά τόπους τα 100 χλμ./ώρα.
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Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα υψηλής ανάλυσης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν σε επίπεδο μέσης έντασης τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα αγγίξουν τοπικά τα 8 μποφόρ.
Το κύριο χαρακτηριστικό, ωστόσο, θα είναι οι ιδιαίτερα ισχυρές ριπές, οι οποίες το Σάββατο θα καταγράφουν πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες από εκείνες του μέσου ανέμου.
Η Κρήτη αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ισχυρότερων ανέμων. Σύμφωνα με το meteo.gr, οι ριπές στο νησί θα ξεπεράσουν κατά τόπους τα 100 χλμ./ώρα, ενώ στην ανατολική Κρήτη προβλέπεται να φτάσουν ακόμη και τα 110 με 120 χλμ./ώρα.
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Ιδιαίτερα ενισχυμένοι θα είναι οι άνεμοι και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου οι μέγιστες ριπές υπολογίζεται ότι θα προσεγγίσουν τα 90 χλμ./ώρα.
ΕΜΥ: Ο καιρός του Σαββάτου 29 Αυγούστου
Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.
Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο και ενδεχομένως στη δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία.
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Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στα Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 35 με 37, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 31, τοπικά στα ανατολικά και τη νότια Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και εκ νέου από το απόγευμα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά το απόγευμα και ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες.
Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία όπου ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 4 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη και στην ανατολική Μακεδονία η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στην Ήπειρο και πιθανώς στη δυτική Στερεά, κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούν καταιγίδες.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά 38 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα και εκ νέου τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία κυρίως στα ορεινά.
Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 με 31 και στη νότια Κρήτη 34 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.