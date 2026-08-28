Καιρός: Μανιασμένοι άνεμοι έως και 120 χιλιόμετρα την ώρα το Σάββατο με θερμοκρασίες έως 38 βαθμούς – Πού θα πέσουν καταιγίδες

«Ανατροπή» θα παρουσιάσει το σκηνικό του καιρού το Σάββατο (29.08.2026). Η σχεδόν άπνοια που επικράτησε τα τελευταία 24ωρα, θα δώσει τη θέση της σε πολύ ισχυρούς ανέμους με ριπές που θα φτάσουν ακόμα και τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Παρ’ όλα αυτά η ζέστη θα συνεχίσει να μας ταλαιπωρεί, με θερμοκρασίες έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Ειδικότερα, η πολύ σημαντική ενίσχυση των ανέμων θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό που θα εμφανίσει ο καιρός το Σάββατο. Τα μελτέμια θα κορυφωθούν και οι ριπές των ανέμων θα ξεπερνούν κατά τόπους τα 100 χλμ./ώρα.

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Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα υψηλής ανάλυσης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν σε επίπεδο μέσης έντασης τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα αγγίξουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Το κύριο χαρακτηριστικό, ωστόσο, θα είναι οι ιδιαίτερα ισχυρές ριπές, οι οποίες το Σάββατο θα καταγράφουν πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες από εκείνες του μέσου ανέμου.

Η Κρήτη αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ισχυρότερων ανέμων. Σύμφωνα με το meteo.gr, οι ριπές στο νησί θα ξεπεράσουν κατά τόπους τα 100 χλμ./ώρα, ενώ στην ανατολική Κρήτη προβλέπεται να φτάσουν ακόμη και τα 110 με 120 χλμ./ώρα.

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Ιδιαίτερα ενισχυμένοι θα είναι οι άνεμοι και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου οι μέγιστες ριπές υπολογίζεται ότι θα προσεγγίσουν τα 90 χλμ./ώρα.