Ηράκλειο: «Με δάγκωσε 2-3 φορές» περιγράφει ο 12χρονος Δημήτρης για την επίθεση που δέχθηκε από σκύλο

«Το σκυλί αυτό είναι πιο βαρύ από την γυναίκα που το κρατάει» είπε χαρακτηριστικά στο LiveNews ο 12χρονος Δημήτρης, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από τον σκύλο το βράδυ της Πέμπτης (27/8/26).

Το παιδί μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ με τραύματα στα πόδια. Το περιστατικό έγινε όταν η 28χρονη που έχει τον σκύλο, τον είχε βγάλει βόλτα. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το ζώο ξέφυγε από τον έλεγχό της και επιτέθηκε στον 12χρονο.

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Το 12χρονο παιδί περιγράφοντας στο Live News την επίθεση, είπε:

«Ήμουν στην αλάνα και έπαιζα μπάλα. Μετά από λίγο είδα το σκυλί πίσω μου, και με δάγκωσε 2-3 φορές. Έτρεξα στο σπίτι, βγήκε έξω ο πατέρας μου, το κλώτσησε και έφυγε. Το σκυλί είναι πολύ μεγαλόσωμο, το έχω ξαναδεί, κάποιες φορές της φεύγει. Της έχει ξαναφύγει. Όταν έγινε το συμβάν ήταν με το λουρί αλλά δεν το κράταγε».

Η μητέρα του 12χρονου παιδιού, μιλώντας στην εκπομπή είπε το συγκεκριμένο σκυλί έχει επιτεθεί ακόμη μία φορά σε παιδί.

«Ήμουν στο σπίτι και άκουσα φωνές. Είδα το παιδί μου με τραύματα πολύ βαθιά. Απ΄ ότι έχω ακούσει έχει επιτεθεί και σε άλλο παιδάκι στη γειτονιά. Γενικά είναι επιθετικό. Η κοπέλα που το κρατούσε ούτε που ανακατεύτηκε. Μετά από ώρα ήρθε ο μπαμπάς της να ρωτήσει τι έγινε» περιέγραψε η μητέρα του 12χρονου.