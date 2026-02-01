Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο δυστύχημα – Εκσφενδονίστηκε από το αυτοκίνητό του το θύμα

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε στις μπάρες ασφαλείας
Ένας άνδρας 44 χρόνων έχασε τη ζωή του σήμερα (01.02.2026) το πρωί στη Θεσσαλονίκη, μετά από τροχαίο δυστύχημα που είχε με το αυτοκίνητό του.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 11:00, στο 14ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Χαλκηδόνας, όταν το αυτοκίνητο του 44χρονου εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στις μεταλλικές μπάρες

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το θύμα εκσφενδονίστηκε από την θέση του και κατέληξε μπροστά από το αυτοκίνητό του στον δρόμο. Εκεί άφησε και την τελευταία του πνοή.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνος.

