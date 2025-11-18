Θεσσαλονίκη: Νταλίκα εμβόλισε χαλασμένο ΙΧ που ήταν στην άκρη του δρόμου και εγκατέλειψε το σημείο – Χαροπαλεύει ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο έγινε νωρίς το πρωί της Τρίτης (18.11.2025) στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας, με τρία άτομα να παρασύρονται από νταλίκα που μάλιστα τους εγκατέλειψε.

Το τροχαίο στην Θεσσαλονίκη έγινε όταν τρία άτομα που εργάζονταν σε παρακείμενη επιχείρηση (ένας 47χρονος, η σύζυγος του και ο αδελφός της συζύγου), είχαν μόλις τελειώσει την εργασία τους και προσπαθούσαν να φύγουν με το αυτοκίνητο τους που είχε παρουσιάσει μηχανική βλάβη. Τότε μια νταλίκα παρέσυρε τον 47χρονο και τον εγκατέλειψε. Έχει πολλαπλά τραύματα και δίνει μάχη για τη ζωή του, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο οδηγός της νταλίκας διέφυγε από το σημείο με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του ασυνείδητου οδηγού.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα και μια κινητή μονάδα με γιατρό, για να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Η σύζυγος και ο αδελφός της έχουν τραυματιστεί πολύ ελαφρά

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανακοίνωση εξέδωσε για το τροχαίο το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης:

«Σήμερα 18/11/2025, περί ώρα 07:00, οι Διασώστες και η Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν άμεσα σε περιστατικό παράσυρσης άντρα πεζού από φορτηγό, στον παράδρομο Θεσσαλονίκης -Καβάλας, στο ύψος του «Τιτάν», στο ρεύμα εξόδου.

Για τη διάσωση του πολυτραυματία εφαρμόστηκε ακινητοποίηση και αναζωογόνηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα Διαχείρισης Τραύματος. Παράλληλα, παρασχέθηκε φροντίδα σε γυναίκα τραυματία με ελαφρές κακώσεις. Και οι δύο τραυματίες διακομίσθηκαν με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Παπαγεωργίου” για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο περιστατικό επιχείρησαν: 2 συμβατικά ασθενοφόρα & 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα, με συνολική δύναμη 4 Διασωστών και 1 Ιατρού».