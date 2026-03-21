Θεσσαλονίκη: Παιδάκι 2,5 ετών έφυγε από το σπίτι του και περιφερόταν στον δρόμο – Συνελήφθη η μητέρα

Στιγμές αγωνίας για ένα παιδάκι 2,5 ετών που βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του στη Θεσσαλονίκη. Αστυνομικοί που είδαν το παιδί ανέλαβαν δράση και εντόπισαν τη μητέρα του, η οποία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη.

Αναλυτικά, την ώρα που η 31χρονη μητέρα βρισκόταν στο σπίτι της, φαίνεται πως διέφυγε της προσοχής της το μόλις 2,5 ετών παιδάκι της, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από την κατοικία τους στη Θεσσαλονίκη.

Στη συνέχεια το παιδί εντοπίστηκε να περιφέρεται ασυνόδευτο σε συνοικιακό δρόμο από περαστικό και μάλιστα μακριά από το σπίτι του.

Στην αυτόφωρη σύλληψη μίας 31χρονης γυναίκας προχώρησαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη.