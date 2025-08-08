Θεσσαλονίκη: Πεζόδρομος ξανά η Λεωφόρος Νίκης την Κυριακή – Τι ισχύει για την κυκλοφορία

Την Κυριακή (10.08.2025), η Λεωφόρος Νίκης στη Θεσσαλονίκη θα κλείσει για τα οχήματα και θα παραδοθεί στους πεζούς, στο πλαίσιο της πιλοτικής πρωτοβουλίας του Δήμου που εφαρμόζεται δύο φορές κάθε μήνα.

Η πεζοδρόμηση θα ισχύσει από τις 19:00 έως και τα μεσάνυχτα, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Λευκού Πύργου στην Θεσσαλονίκη, όπου και οι πεζοί θα μπορούν να πηγαίνουν. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διοχετεύεται μέσω των οδών Ελ. Βενιζέλου, Μητροπόλεως και των υπολοίπων κεντρικών δρόμων.

Για την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών, οι οδοί Πλουτάρχου και Δημοσθένους θα αμφιδρομηθούν προσωρινά, ενώ η πρόσβαση θα γίνεται μόνο από και προς τις οδούς Δημοσθένους, Πλουτάρχου και Μητροπόλεως.

Η Τροχαία Θεσσαλονίκης θα λάβει αυξημένα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας και θα τοποθετήσει τροχονόμους στα κομβικά σημεία. Καλεί τους οδηγούς να δείξουν κατανόηση και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις, προσαρμόζοντας την ταχύτητά τους και αποφεύγοντας άσκοπες μετακινήσεις στην περιοχή.