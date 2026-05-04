Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας ασκήθηκε στον 67χρονο που μπούκαρε σε τράπεζα με σφυρί

Ο 67χρονος φαίνεται να φώναζε πως πως είχε θέμα με τη σύνταξή του
Κλήθηκε η αστυνομία και ο 67χρονος προσήχθη
Άγγελος Λαμπίδης

Ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας άσκησε ο εισαγγελέας στον 67χρονο που μπούκαρε το πρωί της Δευτέρας 04.05.2026 σε υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με σφυρί και απειλούσε τους υπαλλήλους.

Ο συναγερμός σήμανε άμεσα, ιδιαίτερα μετά το περιστατικό στον ΕΦΚΑ και το Εφετείο, όπου ένας 89χρονος μπήκε και πυροβόλησε υπαλλήλους, με την έφοδο του άνδρα στην τράπεζα της Θεσσαλονίκης να φέρνει ανησυχία.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11:30 το πρωί, όταν ο άνδρας μπούκαρε σε υποκατάστημα τράπεζας στην οδό Μητροπόλεως, στο κέντρο της πόλης, και κρατώντας ένα σφυρί, άρχισε να απειλεί τους υπαλλήλους, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι φώναζε για την καταβολή της σύνταξής του.

Οι υπάλληλοι της τράπεζας, δεν προχώρησαν σε μήνυση εναντίον του γιατί, όπως κατέθεσαν στις αρχές, δεν αισθάνθηκαν απειλή ωστόσο ο 67χρονος συνελήφθη για οπλοφορία ενώ θα εξεταστεί και η ψυχική του υγεία.

