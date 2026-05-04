Νέα Φιλαδέλφεια: 25χρονος έσπασε το σαγόνι 17χρονου μαθητή ΑμεΑ για ένα σκούντημα – Δυο συλλήψεις

Αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (02/05/2026) στη Νέα Φιλαδέλφεια όταν ένας 17χρονος μαθητής που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού δέχθηκε επίθεση από έναν 25χρονο.

Ο 17χρονος μαθητής ειδικού σχολείου υπέστη κάταγμα στη γνάθο από την επίθεση του 25χρονου στη Νέα Φιλαδέλφεια και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ο 17χρονος βρισκόταν με τις δύο αδερφές του, ηλικίας 20 και 23 ετών, για να παρακολουθήσουν συναυλία στο πλαίσιο τοπικού πανηγυριού.

Λόγω του συνωστισμού, μια από τις αδερφές του 17χρονου φέρεται να σκούντησε κατά λάθος τη 20χρονη σύντροφο του δράστη, η οποία αντέδρασε έντονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 20χρονη άρχισε να φωνάζει και στη συνέχεια επιτέθηκε στη μία αδερφή του 17χρονου. Στο επεισόδιο παρενέβη ο 25χρονος, ο οποίος αρχικά χτύπησε την κοπέλα και στη συνέχεια επιτέθηκε με μπουνιές στον ανήλικο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά στο πρόσωπο.

Ο 17χρονος που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, φέρεται να τρομοκρατήθηκε από το επεισόδιο ανάμεσα στις δυο κοπέλες και αρχισε να φωνάζει και ξεκίνησε η επίθεση από τον 25χρονο.

Μετά το επεισόδιο το ζευγάρι έφυγε από το σημείο, απειλώντας και βρίζοντας όλον τον κόσμο που κοίταγε άναυδος την επίθεση.

Οι Αρχές κινήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να εντοπίσουν τον 25χρονο και την 20χρονη σε λιγότερο από 24 ώρες, με το ζευγάρι να παραδέχεται την πράξη του και να οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου, ενώ ο 25χρονος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, κάτι που αποτυπώνεται στη σφοδρότητα της επίθεσης στο 17χρονο.