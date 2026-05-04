Κηφισιά: Συνελήφθη ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε γυναίκες

Στη μία περίπτωση πέταξε πέτρες σε γυναίκα και της έσπασε 5 δόντια
Εικόνα αρχείου / EUROKINISSI-ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο ντελιβεράς που κινούνταν με μηχανή στους δρόμους της Κηφισιάς και πετούσε πέτρες σε ανύποπτες γυναίκες με αποτέλεσμα να τραυματίσει δύο από αυτές.

Ο αλλοδαπός άνδρας που εργαζόταν ως ντελιβερας σε κατάστημα της περιοχής κινούνταν με τη μηχανή του έχοντας στο πίσω μέρος αυτής το κουτί διανομής με το οποίο εκτελούσε τις παραγγελίες του.

Ο ίδιος φορούσε λευκό κράνος και σύμφωνα με τις καταγγελίες φέρεται να πραγματοποίησε το τελευταίο χρονικό διάστημα πέντε επιθέσεις εναντίον γυναικών.

Μάλιστα τραυμάτισε δύο από αυτές, τη μία στο θώρακα ενώ στην άλλη η πέτρα που της έριξε στο πρόσωπό είχε σαν αποτέλεσμα να τις σπάσει πέντε δόντια και να κάνει ράμματα σε άνω και κάτω γνάθο.

Ο ίδιος άνδρας πριν λίγες ημέρες φέρεται να επιτέθηκε σε άλλα δύο γυναίκες οι οποίες κινούνταν στη λεωφόρο Καΐρη στον Διόνυσο, αλλά και στην Πλατεία Πολιτείας.

