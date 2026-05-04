Αττική οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου προς Αθήνα, Κορωπί, Παιανία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανακοινώθηκαν σήμερα (04.05.2026) για τμήματα της Αττικής οδού λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στην Λεωφόρο Μαρκοπούλου προς Αθήνα – Κορωπί – Παιανία.
Εργασίες ασφαλτόστρωσης θα εκτελεστούν στη γέφυρα του κλάδου της Λεωφόρου Μαρκοπούλου προς Αθήνα – Κορωπί – Παιανία η οποία θα παραμείνει κλειστή από την αρχή της, στο ύψος της συμβολής της με την είσοδο της Αττικής Οδού προς Ελευσίνα / Αεροδρόμιο, έως τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Μαρκοπούλου και μόνο κατά τις παρακάτω νυχτερινές ώρες: από τις 20:00 το βράδυ της Δευτέρας 4/05/2026 έως τις 06:00 το πρωί της Τρίτης 05/05/2026.
Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, όσοι οδηγοί έρχονται από Μαρκόπουλο με προορισμό Αθήνα-Κορωπί-Παιανία θα μπορούν να ακολουθούν τη παρακάτω διαδρομή. Για τη διευκόλυνση των οδηγών, επισημαίνεται ότι θα υπάρχει και σχετική σήμανση.
- Αττική Οδός με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο
- Έξοδος στον Κόμβο K1 (σήμανση προς «Τοπικές Οδοί»)
- Στροφή αριστερά (σήμανση προς «Αθήνα»)
- Είσοδος ξανά στον Κόμβο K1 (σήμανση προς «Αθήνα»)
- Κατεύθυνση προς Βάρη-Κορωπί
- Έξοδος στον Κόμβο 20 (σήμανση προς «Βάρη-Κορωπί»)
Η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων.
Η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.