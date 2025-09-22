Θεσσαλονίκη: «Πρέπει να τον έφερε στα όριά του» λέει πρώην σύντροφος της 59χρονης που δολοφονήθηκε από τον αδελφό της

Από τους χορούς σε νυχτερινές εξόδους και τα χαμόγελα και τις κοινές φωτογραφίες που δημοσιοποιούσαν τα δύο αδέρφια στο πέρασμα των χρόνων, σε μια δολοφονία που «πάγωσε» τη Θεσσαλονίκη και συντάραξε τους συγγενείς τους.

Η 59χρονη που δολοφονήθηκε από τον ίδιο της τον αδελφό μέσα στο διαμέρισμά της στη Θεσσαλονίκη, πάλεψε για να σωθεί, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, αλλά δεν τα κατάφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα στο χώρο βρέθηκαν σημάδια πάλης κι αντίστασης, ενώ η γυναίκα ήταν σε ακόμα πιο ευάλωτη θέση καθώς μόλις είχε βγει από το νοσοκομείο.

Ο πρώην σύντροφος της 59χρονης μιλώντας στο αποψινό (22.09.2025) Live News είπε για τον 50χρονο ότι βοηθούσε την αδελφή του και τον χαρακτηρίζει «παιδί-διαμάντι».

«Είναι τρομερό. Δεν έχω πιάσει ακόμα επαφή με τη σύζυγο του αδελφού της, δεν έχω πιάσει επαφή με κανέναν. Δεν ξέρουμε πού βρίσκεται ούτε το σώμα της, ούτε ποιος θα κάνει την κηδεία. Δεν ξέρω ακόμα τίποτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα ισχαιμικό ήταν, για το οποίο νοσηλεύτηκε 12 ημέρες και γύριζε σπίτι. Την γύρισε ο αδελφός της, ο οποίος ήταν συμπαραστάτης όσο δεν γίνεται. Ένα φοβερό πράγμα, ένα παιδί ‘διαμάντι’, ένα παιδί… τι να σας πω τώρα; Ένα παιδί το οποίο ήταν δαχτυλοδεικτούμενο για την ταπεινοσύνη του, για την ευπρέπειά του, για την τιμιότητά του, για τη συμπαράσταση στην αδελφή του τόσα χρόνια να την βοηθάει με κάθε τρόπο. Ό,τι και να σας πω είναι λίγο, είναι πολύ άδικο αυτό που συνέβη».

Ο αδελφός της, ένα παιδί ‘διαμάντι’. Πώς έφτασε σε αυτό το σημείο; Πρέπει να τον έφτασε σε πολύ άσχημη κατάσταση για να κάνει αυτό που έκανε. Σε πολύ άσχημη κατάσταση. Πήγαινε κάθε μέρα στην κλινική και τις 12 ημέρες που έμεινε. Της πήγαινε εσώρουχα, τρόφιμα, χίλια δύο. Ο άνθρωπος έτρεχε μια από εδώ, μια από εκεί, είχε σχεδόν εγκαταλείψει την οικογένειά του, να ασχολείται με την Δέσποινα».

Το βίντεο από το δωμάτιο που νοσηλευόταν

Η 59χρονη είχε υποστεί εγκεφαλικό και παρέμεινε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για δύο εβδομάδες.

Σε βίντεο που είχε ανεβάσει από το δωμάτιο που νοσηλευόταν, έδειχνε σαν να προσπαθούσε να καθησυχάσει τους φίλους της.

Οι δικοί της άνθρωποι ήταν βέβαιοι πως τα δύσκολα για την 59χρονη είχαν περάσει.

«Γενικώς έδινε ένα στίγμα από το νοσοκομείο ότι θα πρέπει όλοι να ενδιαφερόμαστε, τι καλό πράγμα είναι οι φίλοι, ότι μερικές φορές πράγματα που θεωρούμε δεδομένα δεν είναι, όπως η οικογένεια. Γενικώς πάντα είχε μέσα της μία πληγή ότι κάποιοι άνθρωποι την εχθρεύονταν», αναφέρει φίλη της.

Μία μέρα πριν της δοθεί εξιτήριο, ο αδερφός της άφησε ένα περίεργο σημείωμα στην είσοδο της πολυκατοικίας που έμενε η αδερφή του:

«Παρακαλώ πολύ οι κυρίες στον 3ο να μην ενοχλήσουν την κυρία που βρίσκεται στον 2ο. Η αδελφή μου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας γιατί δέχτηκε πολύ bullying και επίθεση. Η κυρία στον δεύτερο όροφο ασχολείται με φιλανθρωπικούς σκοπούς. Παρακαλώ, όποιος την ενοχλήσει θα γίνουν μηνύσεις και θα απαιτηθεί αποζημίωση».

Το επόμενο πρωί, ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν αδερφοκτόνος, πήγε στο νοσοκομείο για να παραλάβει την αδερφή του.

Η διαθήκη της 59χρονης

Ο Θάνος Καρατσιώλης, δικηγόρος και φίλος της 59χρονης έχοντας γνώση για την διαθήκη που είχε κάνει το θύμα ανέφερε στον Νίκο Ευαγγελάτο:

«Είχε κάνει μια δημόσια διαθήκη και σύμφωνα με προσωπικές μου πληροφορίες και σύμφωνα με όσα μου είπε η ίδια, άφηνε τα περιουσιακά της στοιχεία στα ανίψια της».

Ο ίδιος ο κ. Καρατσιώλης είπε ότι γνώριζε το θύμα εδώ και δέκα χρόνια και την περιέγραψε ως έναν άνθρωπο «εξαιρετικό, αξιοπρεπή και μία ευγενέστατη γυναίκα».

Άτομα από το περιβάλλον της οικογένειας τονίζουν πως ποτέ δεν είχαν ακούσει για οικονομικές διαφορές ανάμεσα στα δύο αδέρφια.

«Ο αδερφός της την αγαπούσε πάρα πολύ. Εγώ απορώ πώς έγινε αυτό το πράγμα, δεν κατάλαβα τι του είπε και έφτασε εκεί», επεσήμανε οικογενειακός φίλος.

Ο 50χρονος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη και μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.