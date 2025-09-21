Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: «Σφίγγα» ο 50χρονος για τον λόγο που σκότωσε την 59χρονη αδελφή του – Το σημείωμα που είχε αφήσει στην πολυκατοικία

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Κυριακή (21.9.25) ο 50χρονος δράστης της δολοφονίας της 59χρονης αδελφής του στη Θεσσαλονίκη.

Ο 50χρονος δράστης της δολοφονίας έκοψε το οξυγόνο της 59χρονης με μια σακούλα στο διαμέρισμά της στην περιοχή του Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.

Ο άνδρας μετά την αποτρόπαια πράξη του τηλεφώνησε στην αστυνομία και ενημέρωσε ότι σκότωσε την 59χρονη αδελφή του, μέσα στο διαμέρισμα της, στην οδό Αλεξάνδρειας.

Ο κατηγορούμενος, που ομολόγησε το έγκλημα, μέχρι το βράδυ του Σαββάτου δεν είχε δώσει εξηγήσεις στους αστυνομικούς σχετικά με τον λόγο που αφαίρεσε τη ζωή της αδελφής του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είχε προηγηθεί διαπληκτισμός με την 59χρονη τους ενώ επαναλάμβανε ότι θα μιλήσει μόνο παρουσία δικηγόρου. Οι γείτονες αναφέρουν ότι δεν άκουσαν φωνές παρά μόνο μία κραυγή, πιθανότατα της άτυχης γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 59χρονη είχε επιστρέψει το πρωί του Σαββάτου στο σπίτι της έπειτα από 12ήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο, καθώς είχε υποστεί εγκεφαλικό. Μάλιστα, ήταν ο ίδιος ο αδελφός της που τη μετέφερε στις 9 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείου και ο ίδιος που την βοήθησε κατά την επιστροφή της στο διαμέρισμα.

Αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι ο 50χρονος είχε αφήσει ένα σημείωμα στην πολυκατοικία με «θερμά» λόγια για την αδερφή του και ζητούσε από τους ενοίκους να της φερθούν καλά γιατί ήταν σε πολύ ευάλωτη θέση.

Μάλιστα, η 59χρονη είχε κάνει δεκάδες αναρτήσεις στα social media ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο, με τις οποίες ευχαριστούσε δημόσια τον αδελφό της.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Μεσημβρινές της 20-09-2025 το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε το θάνατο της αδελφής του.

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του, έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.

Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.