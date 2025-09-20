Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Είχε πάθει εγκεφαλικό η 59χρονη που έπνιξε με σακούλα ο αδελφός της – Την σκότωσε μόλις επέστρεψε σπίτι της

Συγκλονίζει η άγρια δολοφονία που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (20.09.2025) σε γειτονιά της Θεσσαλονίκης, με θύμα μια 59χρονη γυναίκα και θύτη τον 50χρονο αδελφό της.

Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για την ανείπωτη αυτή οικογενειακή τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, σοκάρουν- ο δράστης για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο- δολοφόνησε την αδελφή του κόβοντας της το οξυγόνο με μια σακούλα. Τύλιξε τη σακούλα γύρω από το λαιμό της άτυχης γυναίκας και της προκάλεσε ασφυξία.

Ο άνδρας μετά την αποτρόπαια πράξη του τηλεφώνησε στην αστυνομία και ενημέρωσε ότι σκότωσε την 59χρονη αδελφή του, μέσα στο διαμέρισμα της, στην οδό Αλεξάνδρειας, στην περιοχή της Χαριλάου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί με περιπολικό, που επιβεβαίωσαν το περιστατικό και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος κρατείται. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο της τραγωδίας προσπαθούσαν απεγνωσμένα να την επαναφέρουν στη ζωή, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 59χρονη γυναίκα επέστρεψε σήμερα το πρωί στο σπίτι της έπειτα από 12ήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο- είχε υποστεί εγκελφαλικό. Μάλιστα, ήταν ο ίδιος ο αδελφός της που τη μετέφερε στις 9 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείου και ο ίδιος που την βοήθησε κατά την επιστροφή της στο διαμέρισμα.

Πληροφορίες θέλουν τον καθ’ ομολογίαν δράστη, να φρόντιζε ιδιαίτερα την αδελφή του μετά και το σοβαρό αυτό πρόβλημα υγείας. Αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι ο 50χρονος είχε αφήσει ένα σημείωμα στην πολυκατοικία με «θερμά» λόγια για την αδερφή του και ζητούσε από τους ενοίκους να της φερθούν καλά γιατί ήταν σε πολύ ευάλωτη θέση.

«Άκουσα μια τσιρίδα»

Το γεγονός της νοσηλείας του θύματος, επιβεβαίωσε και μια γειτόνισσα της άτυχης γυναίκας.

«Η γυναίκα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό και επέστρεψε σήμερα στο σπίτι της». Σύμφωνα με τους γείτονες, δεν προηγήθηκε κάποιος διαπληκτισμός, δεν άκουσαν φωνές παρά μόνο γύρω στις 12 το μεσημέρι όταν ακούστηκε μία κραυγή από το διαμέρισμα της άτυχης γυναίκας.

«Γύρω στις 11-12 το πρωί άκουσα μια τσιρίδα αλλά δεν κατάλαβα τι έγινε», αναφέρει μαρτυρία. «Ο αδελφός της την φρόντιζε πάρα πολύ και απορώ πως έφτασε στο απροχώρητο. Μια κραυγή άκουσα εγώ όταν ήμουν στο μπαλκόνι γύρω στις 12:30 αλλά δεν ξέρω αν ήταν η δική της. Αυτός τη φρόντιζε σε όλα. Για τις δουλειές στο σπίτι, στα οικονομικα…».

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, τα δυο αδέλφια – ετεροθαλή από διαφορετική μητέρα- ήρθαν, λίγο πριν την δολοφονία, σε αντιπαράθεση.

Στους αστυνομικούς που του πέρασαν χειροπέδες, δεν ανέφερε το παραμικρό για τους λόγους που τον οδήγησαν στην πράξη αυτή. Ζητά να επικοινωνήσει με δικηγόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είναι παντρεμένος και έχει δυο παιδιά και δεν έχει απασχολήσει τις αρχές για ενδοοικογενειακή βία.