Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 27χρονος οδηγός που παρέσυρε τον 25χρονο – «Μακάρι να ήμουν εγω στη θέση του»

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 27χρονος οδηγός που παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και σκότωσε έναν 25χρονο στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης.

Το τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 25χρονο νεαρό συνέβη το βράδυ της Τρίτης 10.03.2026, όταν για λόγους που εξετάζονται από την αστυνομία έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε στον νεαρό και έναν ακόμη φίλο του με τον πρώτο να χάνει ακαριαία τη ζωή του και τον δεύτερο να είναι ελαφρά τραυματισμένος.

Ο 27χρονος οδηγός κατά την απολογία του ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες πως:

«Είμαι μετανιωμένος για όλα όσα συνέβησαν. Λυπάμαι πολύ.

Έχασα με κάποιο τρόπο τον έλεγχο, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς έγινε και, λόγω της απειρίας μου στην οδήγηση, το αυτοκίνητο εξετράπη πάνω στο πεζοδρόμιο.

Δεν έκανα καμία κόντρα, δεν έχω την οδηγική εμπειρία για να κάνω κόντρες. Είμαι συντετριμμένος για το κακό που έγινε.

Μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση του. Αναγνωρίζω το κακό που συνέβη, αλλά δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να προκαλέσω τροχαίο».

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον 25χρονο που έχασε τη ζωή του σε κλίμα βαθιάς οδύνης, ενώ όπως είπε νωρίτερα η αδερφή του κατηγορούμενου, σήμερα κλείνει τα 27 του χρόνια.

Ο Σπύρος Νταλέτσος δικηγόρος του 27χρονου, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι «σεβόμαστε απολυτα την απόφαση της δικαιοσύνης, όμως θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να αποδείξουμε τους ισχυρισμούς μας».