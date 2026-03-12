Θεσσαλονίκη: Οδύνη στην κηδεία του 25χρονου που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (12.3.26) η κηδεία του 25χρονου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το βράδυ της Τρίτης (10.3.26), όταν την ώρα που περπατούσε στο πεζοδρόμιο μαζί με τον φίλου του, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 27χρονος έπεσε πάνω τους στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον 25χρονο Παύλο που σκοτώθηκε στο σοκαριστικό τροχαίο. Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Ο 25χρονος που έχασε τη ζωή του και ο 24χρονος φίλος του περπατούν στο πεζοδρόμιο της οδού Αγνώστου Στρατιώτη στην Πολίχνη. Και ενώ οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν γύρω τις 9 το βράδυ της Τρίτης το μαύρο αυτοκίνητο φεύγει από την πορεία του, πέφτει πάνω τους με τον 25χρονο να χάνει ακαριαία τη ζωή του και τον φίλο του να προσπαθεί να αντιληφθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.

«Είμαι καλά εγώ. Είμαι σε μεγάλο σοκ. Εγώ είδα απλά ένα δέντρο να πέφτει, δυο φώτα μπροστά μου και να ξαφνικά να πετάγομαι πίσω μέσα στο πάρκο. Εγώ με τον φίλο μου ήμουν στο πεζοδρόμιο πάνω και αρκετά μακριά απο τον δρόμο. Θυμάμαι τον δρόμο να είναι άδειος και ξαφνικά πετάχτηκα πίσω. Με το παιδί που σκοτώθηκε είμαστε παιδικοί φίλοι.

Ούτε πέντε λεπτά δεν είχε που συναντηθήκαμε χθες το βράδυ και έγινε αυτό. Θα μείνω και σήμερα στο νοσοκομείο και λογικά αύριο θα πάρω εξιτήριο. Οι εξετάσεις μου είναι καλές, έχω μόνο κάποιες γρατζουνιές, λίγους μώλωπες και το σοκ που έχω απο όλα αυτά που έγιναν», δήλωσε στο newsit.gr ο 24χρονος.

Ο 27χρονος οδηγός οδηγείται σήμερα στις εισαγγελικές Αρχές για να απολογηθεί.