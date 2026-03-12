Θεσσαλονίκη: «Είναι συντετριμμένος, δεν έκανε κόντρες», είπε η αδερφή του 27χρονου που απολογείται για την παράσυρση του 25χρονου

Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της Πέμπτης 12.03.2026, πέρασε την πόρτα του ανακριτή ο 27χρονος οδηγός από τη Θεσσαλονίκη, που παρέσυρε τον 25χρονο και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Ο 27χρονος δηλώνει μετανιωμένος για την πράξη του και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Ο νεαρός οδηγός, έπεσε πάνω στον 25χρονο και έναν φίλο του που στέκονταν στο πεζοδρόμιο και τους παρέσυρε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο νεαρός, του οποίου πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα η κηδεία σε κλίμα οδύνης.

Η αδερφή του κατηγορούμενου, έκανε δηλώσεις στην κάμερα και μεταξύ άλλων ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και είπε ότι ο αδερφός της το έκανε καταλάθος, και δεν έκανε κόντρες.

«Είμαστε εδώ να στηρίξουμε τον αδερφό μας, όλη η οικογένεια, και πάλι συλλυπητήρια στην οικογένεια που έχασε το παιδάκι τους», είπε αρχικά.

«Ο αδερφός μου είναι πολύ στεναχωρημένος, είναι ψυχολογικά χάλια, σε καμία περίπτωση δεν έκανε κόντρες. Χάθηκε μία ζωή άθελα του αδερφού μου. Είναι ένα ήρεμο παιδί, τώρα απολύθηκε από τον στρατό. Είναι πολύ δύσκολα δεν μιλάει πολύ είναι ψυχολογικά χάλια. Σήμερα είναι και τα γενέθλιά του, κλείνει τα 27, εντάξει έχει τα γενέθλιά του το άλλο το παιδί έχασε τη ζωή του», ανέφερε ακόμη.

«Πήγε να πάρει τον φίλο του να πάνε για καφέ. Ήταν ένα αυτοκίνητο γκρι Audi πίσω του και τον πίεζε και νευρίασε, είναι και ανηφόρα, πήρε ταχύτητα και του έφυγε το αυτοκίνητο χωρίς να ξέρει τον λόγο. Δεν θυμάται τίποτα και έχασε τον έλεγχο. Φανταστείτε αυτός δεν θυμάται τίποτα», είπε σχετικά με το πώς βρέθηκε στο σημείο της τραγωδίας ο αδερφός της.