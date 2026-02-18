Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Προσποιούνταν τις κωφές και ζητούσαν χρήματα για ανύπαρκτο ίδρυμα – Καταδικάστηκε 22χρονη από τη Ρουμανία

«Ήρθα χθες στην Ελλάδα, δεν γνωρίζω την άλλη κοπέλα» είπε στην απολογία της η 22χρονη, ενώ αρνήθηκε ότι πήρε χρήματα
Περιπολικό
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Προσποιούμενες τις κωφές δύο γυναίκες προσέγγιζαν πελάτες σε σούπερ μάρκετ της δυτικής Θεσσαλονίκης, ζητώντας οικονομική βοήθεια για λογαριασμό δήθεν ιδρύματος.

Για να γίνουν πιο πειστικές έδιναν στα ανυποψίαστα θύματά τους έντυπα για να τα συμπληρώσουν. Μία γυναίκα που ψώνιζε στο κατάστημα της Θεσσαλονίκης υποψιάστηκε ότι επρόκειτο περί απάτης και κάνοντας μία πρόχειρη αναζήτηση στο διαδίκτυο διαπίστωσε ότι το συγκεκριμένο ίδρυμα δεν υφίσταται.

«Προς έκπληξή μου άρχισαν τότε να μιλούν μία ξένη γλώσσα» κατέθεσε αργότερα μάρτυρας που έπεσε στην “παγίδα” κι έδωσε από 10 ευρώ σε καθεμία.

Ο υπεύθυνος του καταστήματος κατάφερε και ακινητοποίησε τη μία από τις δύο γυναίκες- η δεύτερη τράπηκε σε φυγή. Όπως προέκυψε από την αστυνομία η οποία κλήθηκε στο σημείο και συνέλαβε τη γυναίκα, επρόκειτο για 22χρονη από τη Ρουμανία. Στην κατοχή της βρέθηκε μικρό χρηματικό ποσό.

Παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο το οποίο την τιμώρησε με ποινή φυλάκισης 6 μηνών, με 3ετή αναστολή. «Ήρθα χθες στην Ελλάδα, δεν γνωρίζω την άλλη κοπέλα» είπε στην απολογία της η 22χρονη, ενώ αρνήθηκε ότι πήρε χρήματα.

«Το χαρτί (έντυπο) το έδωσε η άλλη κοπέλα, δεν ήξερα τι γράφει κι ότι είναι παράνομο», πρόσθεσε η ίδια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
147
99
98
96
88
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βιολάντα: «Είμαι συγκλονισμένος, δεν γνώριζα, τα παιδιά μου έπαιζαν εκεί» είπε στην απολογία του ο ιδιοκτήτης
Πλέον αναμένεται η απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή για το αν ο ιδιοκτήτης θα προφυλακιστεί ή θα αφεθεί ελεύθερος με όρους ή αν θα χρειαστεί η υπόθεση της προφυλάκισης να πάει στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών
Το κατεστραμμένο εργοστάσιο
Ποινική δίωξη στην Ειρήνη Μουρτζούκου για ανθρωποκτονία με πρόθεση για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
Η Ειρήνη Μουρτζούκου, καθ’ ομολογία δολοφόνος ακόμη τεσσάρων βρεφών, εκ των οποίων τα δύο δικά της, αντιμετωπίζει ήδη τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, κατά συρροή, τετελεσμένης και σε απόπειρα
Ειρήνη Μουρτζούκου
Καιρός αύριο: Τοπικές βροχές σε Πελοπόννησο και Δωδεκάνησα – Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ σε Ιόνιο και Αιγαίο
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς, στα δυτικά τους 14 με 16 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου
Καιρός
Εκτέλεση 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από την «μαύρη» Πρωτομαγιά του ’44 – «Τους ακούγαμε να τραγουδούν μέσα από τα καμιόνια»
Ο φωτορεπόρτερ του Πολυτεχνείου, Αριστοτέλης Σαρρηκώστας, περιέγραψε όσα έχουν χαραχτεί στη μνήμη του, όταν χωρίς να το ξέρει βίωσε την φρίκη που «μαύρισε» τις σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας
Θρασύβουλος Καλαφατάκης
Newsit logo
Newsit logo