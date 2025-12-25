Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση 38χρονος οδηγός μηχανής μετά από τροχαίο

Νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
Photo / Eurokinissi

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένας 38χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο που είχε με την μηχανή του στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο έγινε στην περιοχή του Φοίνικα στην ανατολική Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα των Χριστουγέννων (25.12.2025) όταν η μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 38χρονος οδηγός μηχανής. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον τραυματία και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Φέρει σοβαρά τραύματα στα πόδια αλλά και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Νοσηλεύεται πλέον σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο».

Την προανάκριση για τα αίτια του σοβαρού τροχαίου ατυχήματος έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας. Πληροφορίες αναφέρουν πως έχει παίξει ρόλο η ολισθηρότητα του δρόμου μιας και έβρεχε ασταμάτητα.

