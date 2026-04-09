Θεσσαλονίκη: Σοκολατένια αυγά με τον Ακύλα και λαμπάδες «Φρίντα Κάλο» στην πασχαλινή αγορά

Στη Θεσσαλονίκη, η πασχαλινή περίοδος φέτος ξεχωρίζει για εικόνες που δύσκολα περνούν απαρατήρητες. Υπερμεγέθη σοκολατένια αυγά, θεματικές δημιουργίες και λαμπάδες επηρεασμένες από πρόσωπα της επικαιρότητας συνθέτουν μια αγορά που κινείται πέρα από τα καθιερωμένα. Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές, το ενδιαφέρον του κόσμου αυξάνεται, με επιλογές που συνδυάζουν πρωτοτυπία, παράδοση και προσαρμογή στις οικονομικές συνθήκες, διαμορφώνοντας ένα σκηνικό που τραβά την προσοχή.

Στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης στη Θεσσαλονίκη, το ζαχαροπλαστείο του Γιάννη Μαρίνη ξεχωρίζει για τις πασχαλινές του δημιουργίες, που διαφέρουν αισθητά από τα συνηθισμένα σοκολατένια αυγά. Με εντυπωσιακό μέγεθος και προσεγμένη κατασκευή, θυμίζουν περισσότερο γλυπτό παρά απλό γλυκό. Ο βραβευμένος τεχνίτης ζαχαροπλάστης έχει επιστρατεύσει φαντασία, ώρες δουλειάς και μπόλικη σοκολάτα, δημιουργώντας ήδη δύο γίγας αυγά, άνω των δέκα κιλών, ενώ στο σύνηθες μέγεθος «σαρώνει» το αυγό με τη μορφή του Ακύλα, που θα εκπροσωπήσει φέτος τη χώρα μας στον διαγωνισμό της Eurovision.

«Δουλεύουμε με μεγάλα αβγά και έχουμε φτιάξει ακόμη μεγαλύτερα στο παρελθόν, που έφταναν μέχρι και το 1,20 μ., καθώς παραδοσιακά συμμετείχαμε σε διαγωνισμούς. Έχουμε κερδίσει και πέντε πανελλήνια βραβεία μόνο με σοκολατένια αβγά», αναφέρει, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Γιάννης Μαρίνης.

«Το φετινό μας αυγό», συνεχίζει, «είναι 60-70 εκατοστά. Το θέμα μας είναι εμπνευσμένο από τους Μάγια και τα ιδεογράμματά τους. Στο κέντρο βρίσκεται ο δίσκος των Μάγια, που θεωρητικά τοποθετούνταν στο ανώτερο σημείο μιας πυραμίδας, την οποία εμείς χρησιμοποιήσαμε ως βάση. Είναι 10 κιλά σοκολάτα· περίπου 6 κιλά είναι το αυγό και 4 κιλά η πυραμίδα, η οποία είναι μασίφ και, παρότι δεν φαίνεται, έχει μεγάλο βάρος για το μέγεθός της», εξηγεί, ενώ μας δείχνει ακόμα ένα αβγό – γίγα, με ελληνικά και παραδοσιακά στοιχεία, εμπνευσμένα από την Ορθοδοξία, ενώ πάνω στη σοκολάτα αναγράφεται: «Καλή Ανάσταση».

Η παρασκευή ενός τέτοιου αυγού δεν είναι εύκολη υπόθεση και απαιτεί περίπου μία ημέρα εργασίας, με σχεδιασμό που θυμίζει αρχιτεκτονική. «Χρειαζόμαστε κοντά στις 30 ώρες και αρκετά κιλά σοκολάτα για να πετύχουμε το αποτέλεσμα, γιατί το κέλυφος πρέπει να είναι παχύ, ώστε να έχει στατικότητα και να στέκεται όρθιο. Το ίδιο ισχύει και για τη βάση. Υπάρχουν αλλεπάλληλες στρώσεις, οπότε χρειάζεται συνεχής διαδικασία: στρώνουμε, περιμένουμε να παγώσει και επαναλαμβάνουμε. Περίπου μία μέρα απαιτείται για κάθε αβγό, ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και να μην…πέσει», σημειώνει. Άλλωστε, ο ίδιος γνωρίζει καλά από στατικότητα, καθώς είναι και ηλεκτρολόγος-μηχανικός.

Τα τεράστια αυτά αυγά είναι απολύτως βρώσιμα, καθώς αποτελούνται από 100% σοκολάτα, και τα επιλέγουν συχνά εταιρείες για εκδηλώσεις, όπου σπάζονται και μοιράζονται σε κομμάτια. Όσον αφορά τα αυγά… συμβατικών διαστάσεων, το «Φέρτο» έχει γίνει ανάρπαστο, κερδίζοντας μικρούς και μεγάλους.

«Πρώτος σε πωλήσεις φέτος είναι ο Ακύλας, που αποτελεί το trend της χρονιάς, λόγω της Eurovision. Οι πελάτες ζητούν “φέρτοοοο” -τα αβγά με τον δημοφιλή ερμηνευτή, που είναι ιδιαίτερα συμπαθής και αναγνωρίσιμος με το χαρακτηριστικό σκουφί του. Ψηλά στις προτιμήσεις βρίσκονται και τα “διαστημικά” αβγά, κάποια από τα οποία είναι σαν κομμένα στη μέση και έχουν πολλές λεπτομέρειες. Πρόκειται για μοναδικά κομμάτια, καθώς κάθε αβγό αποτελείται από 12 έως 20 φόρμες», εξηγεί ο κ. Μαρίνης.

Το ζαχαροπλαστείο του ξεκίνησε πριν από περίπου 65 χρόνια από τους γονείς του και έχει σημαντικές συμμετοχές και διακρίσεις σε διαγωνισμούς, μεταξύ των οποίων 11 πανελλήνια βραβεία καλλιτεχνικής ζαχαροπλαστικής και ένα διεθνές βραβείο στην Κροατία.

Όσο για την πασχαλινή αγορά, ο ίδιος σημειώνει ότι, παρά τις δυσκολίες, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε ο κόσμος να μπορεί να προμηθευτεί πασχαλινά αβγά και τσουρέκια για τις Άγιες Ημέρες. «Θεωρώ ότι φέτος επιστρέψαμε σε πιο παλαιού τύπου τιμές, καθώς τα προηγούμενα χρόνια είχαν αυξηθεί σημαντικά λόγω της ανόδου της τιμής της σοκολάτας. Φέτος υπάρχει μια μικρή μείωση και διαφαίνεται μια αισιοδοξία. Προσπαθήσαμε να κινηθούμε με καλύτερες τιμές σε σχέση με πέρσι, ώστε να στηρίξουμε τον κόσμο. Τα τσουρέκια διατηρούν τις περσινές τιμές και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε, γιατί έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον» σημειώνει.

Λαμπάδες Φρίντα Κάλο και κεραμικά στην Ανάσταση

Στην πλατεία Άθωνος, η Βασιλική Μπέλου, που διατηρεί κατάστημα εδώ και σχεδόν είκοσι χρόνια, εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για να εξυπηρετήσει νονούς και νονές που αναζητούν κάτι εναλλακτικό και πρωτότυπο για τα βαφτιστήρια. Οι λαμπάδες καλύπτουν, όπως λέει, όλα τα βαλάντια, ενώ η ίδια δίνει έμφαση στη χειροποίητη κατασκευή, επιλέγοντας προϊόντα από Έλληνες δημιουργούς.

«Η κίνηση έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες, καθώς το προηγούμενο διάστημα ήταν υποτονική. Οι πελάτες αγοράζουν λαμπάδες, είτε μόνοι τους είτε μαζί με τα παιδιά. Όλες είναι χειροποίητες και προέρχονται από ελληνικά εργαστήρια. Πολύ ψηλά στις προτιμήσεις, φέτος, είναι η Φρίντα Κάλο, με δημιουργίες ζωγραφισμένες στο χέρι, ραμμένες και προσεγμένες στη λεπτομέρεια».

Υπάρχουν, επίσης, επιλογές για όσους προτιμούν πιο εντυπωσιακές λαμπάδες, με στρας, όπως γοργόνες, νεράιδες, πριγκίπισσες και πειρατές, ενώ οι κούκλες παραμένουν διαχρονικά αγαπημένες.

Ιδιαίτερα δημοφιλείς είναι, όπως λέει η κ. Μπέλου, οι λαμπάδες με κεραμικά στοιχεία. Έχει, μάλιστα, προμηθευτεί τα όμορφα χειροποίητα διακοσμητικά από κεραμίστρια στον Βόλο, οι δημιουργίες της οποίας δένονται πάνω στις λαμπάδες ώστε όλα να είναι έτοιμα για το βράδυ της Ανάστασης.