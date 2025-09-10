Συμβαίνει τώρα:
Θεσσαλονίκη: Στην ανακρίτρια αστυνομικοί για «μαύρη τρύπα» 750.000 ευρώ που αποκαλύφθηκε μετά από αυτοκτονία συναδέλφου τους

Ενώπιων ανακρίτριας θα βρεθεί και άτομο που ασκούσε εποπτικό ρόλο στις οικονομικές υπηρεσίες
Σε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και τυχερά παιχνίδια φέρεται πως κατέληξαν 750.000 ευρώ που προορίζονταν για έκτακτες υπηρεσιακές δαπάνες αστυνομικής υπηρεσίας της Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση θα δώσουν εξηγήσεις στην ανακρίτρια, αστυνομικοί.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την αυτοκτονία (τον Οκτώβριο του 2022) υπαστυνόμου που επί χρόνια ήταν υπεύθυνος οικονομικού της Ασφάλειας. Ανάμεσα στους αστυνομικούς που θα λογοδοτήσουν είναι διαχειριστές διευθύνσεων της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη που έδιναν ποσά στον αυτόχειρα υπαστυνόμο, διευκολύνοντάς τον στην κάλυψη των αναγκών του ταμείου του.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας βασίζεται στα συμπεράσματα διαχειριστικού ελέγχου, ενώ αφορά πράξεις, όπως ψευδή βεβαίωση, παράβαση καθήκοντος κ.ά.

