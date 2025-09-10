Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο – Έπιασε φωτιά πατίνι που ήταν στον 3ο όροφο

Το πατίνι ήταν στον τρίτο όροφο του κτιρίου της Ορθοπεδικής του νοσοκομείου Ιπποκράτειο και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπιασε φωτιά
Φωτιά στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης
Φωτιά στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης όταν έπιασε φωτιά ηλεκτρικό πατίνι που βρισκόταν στον 3ο όροφο.

Συγκεκριμένα το πατίνι ήταν στον τρίτο όροφο του κτιρίου της Ορθοπεδικής του νοσοκομείου Ιπποκράτειο και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπιασε φωτιά.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 13.20 για το περιστατικό και στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν τέσσερα οχήματα με το ανάλογο προσωπικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Karfitsa, το πατίνι βρισκόταν σε γραφείο του τρίτου ορόφου και δεν ήταν σε φόρτιση. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες πήρε φωτιά και για την κατάσβεσή του το κατέβασαν στο ισόγειο, εκτός του χώρου του νοσοκομείου.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο, προχώρησαν άμεσα στην κατάσβεση του πατινιού. Ο χώρος εκκενώθηκε προληπτικά και οι ασθενείς μεταφέρθηκαν σε παρακείμενο κτίριο.

Η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
ΚΥΣΕΑ – Έκτακτες κρίσεις: Νέος Διοικητής της ΑΣΔΕΝ ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής
Με τις έκτακτες κρίσεις στον Στρατό Ξηράς, το ΚΥΣΕΑ όρισε νέο Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων τον Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή, αξιωματικό με μακρά και πολυσχιδή πορεία
Ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής 1
«Πρέπει να διερευνηθεί πώς έφτασαν τα κειμήλια στα χέρια των μοναχών» δηλώνει η Δημογλίδου - Πώς οι αστυνομικοί ξεσκέπασαν το κύκλωμα στα Καλάβρυτα
Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου δεν έχει ακόμα υπολογιστεί η αξία των κειμηλίων - «Το αποτέλεσμα της έρευνας εξέπληξε και τους αστυνομικούς που ασχολήθηκαν»
O Ηγούμενος της Μονής Καλαβρύτων, που φέρεται πως προσπάθησε να πουλήσει Βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλια
Αμαλιάδα: Ο πατέρας του μικρού Παναγιωτάκη κατηγορεί την Ειρήνη Μουρτζούκου – «Η φόνισσα σκότωσε το παιδί μου»
Σύμφωνα με το patrisnews.gr, το πολυσέλιδο ιατροδικαστικό πόρισμα αποκάλυψε ότι ο θάνατος του μικρού παιδιού δεν οφείλεται σε φυσικά αίτια, αλλά σε δολοφονία δια ασφυξίας
Ειρήνη Μουρτζούκου
Newsit logo
Newsit logo