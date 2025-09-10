Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο – Έπιασε φωτιά πατίνι που ήταν στον 3ο όροφο

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης όταν έπιασε φωτιά ηλεκτρικό πατίνι που βρισκόταν στον 3ο όροφο.

Συγκεκριμένα το πατίνι ήταν στον τρίτο όροφο του κτιρίου της Ορθοπεδικής του νοσοκομείου Ιπποκράτειο και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπιασε φωτιά.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 13.20 για το περιστατικό και στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν τέσσερα οχήματα με το ανάλογο προσωπικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Karfitsa, το πατίνι βρισκόταν σε γραφείο του τρίτου ορόφου και δεν ήταν σε φόρτιση. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες πήρε φωτιά και για την κατάσβεσή του το κατέβασαν στο ισόγειο, εκτός του χώρου του νοσοκομείου.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο, προχώρησαν άμεσα στην κατάσβεση του πατινιού. Ο χώρος εκκενώθηκε προληπτικά και οι ασθενείς μεταφέρθηκαν σε παρακείμενο κτίριο.

Η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.