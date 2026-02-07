Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός μηχανής για επικίνδυνη οδήγηση – «Έκαψε» κόκκινα και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς

Στη σύλληψη ενός οδηγού μηχανής προχώρησαν οι αρχές στην Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής ( 07.02.2026), ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο 31χρονος οδηγός της μηχανής στην προσπάθειά του να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο σε δρόμο της Θεσσαλονίκης, προχώρησε σε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίαση φαναριών και σηματοδότησης με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, ο 31χρονος στο κέντρο της πόλης προκειμένου να ξεφύγει από τις αρχές ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα.

Ο ίδιος παραβίασε, κατ’ επανάληψη, ερυθρούς σηματοδότες, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο θέτοντας σε κίνδυνο πεζούς και άλλους οδηγούς.